Ecco I luoghi del cuore, l’Isola lontana dal podio 

Uno spot televisivo vintage ci ricordava che una telefonata allunga la vita. Oggi il refrain è cambiato: i voti salvano. È stato ripetuto più e più volte nel corso dell’incontro che ha annunciato la classifica de “I luoghi del cuore”, nella piena consapevolezza di essere in controtendenza rispetto all’astensionismo record delle recenti elezioni. Parlano chiaro i risultati dell’11ª edizione del censimento nazionale targato Fai e Intesa Sanpaolo: oltre 1 milione e 500 mila voti raccolti per più di 38.800 luoghi. A conferma che “I luoghi del cuore” è la più importante campagna italiana di sensibilizzazione dei cittadini sul valore del patrimonio e sulla necessità di proteggerlo e valorizzarlo. Per la cronaca al primo posto si è classificata la chiesetta di San Pietro dei Samari a Gallipoli, edificio medievale immerso nella campagna salentina e accanto al mare, oggi a rischio crollo.

Sardegna al XXX posto

Poco esaltante la performance della Sardegna. Al 30° posto della graduatoria nazionale, con 8094 preferenze, il monastero Santa Chiara di Oristano; dieci gradini più in basso l’isola dell’Asinara; al 66° il bosco di Curadureddu a Tempio; 182° Porto Flavia nell’iglesiente; ecco le Jacarande lilla di Cagliari alla 235esima piazza; spazio anche per le magnifiche dune di Porto Pino (252°); dieci posizioni sotto Saline Conti Vecchi di Assemini ; il complesso nuragico Su Nuraxi di Barumini è 283° e stacca di sette posizioni il nuraghe Casteddu a Stintino; 311° il Parco Molentargius-Saline; 323° Cala Goloritzè a Baunei; 331° la Miniera Su Suergiu di Villasalto; 335° lo scoglio del Pan di Zucchero e la spiaggia di Masua; 394° per Cala Mariolu, ancora a Baunei; chiude al 400° posto (199 voti) il sito archeologico di Nora.

Sostegno

A parte ciò grazie a questa iniziativa dal 2003 a oggi sono stati sostenuti interventi per 138 luoghi in 19 regioni d’Italia. Siti dimenticati, abbandonati o poco valorizzati, ma amati dalle loro comunità, che votandoli li hanno salvati. I voti raccolti sono, infatti, l’innesco di un processo virtuoso capace di moltiplicare l’effetto del censimento: luoghi sconosciuti e apparentemente condannati hanno guadagnato una tale attenzione, locale e nazionale, che altri insieme al FAI – Comuni, Regioni e Ministero, aziende, fondazioni e associazioni - si sono mobilitati per salvarli; tanto che il sostegno di Intesa Sanpaolo a questo progetto ha generato investimenti per un valore dieci volte superiore. Nell’impatto di questa iniziativa, accanto al valore economico, c’è un valore culturale e sociale: grazie a “I luoghi del cuore” gli italiani scoprono o riscoprono testimonianze di storia e tradizione, simboli dell’identità dei loro territori, e si accende un sentimento collettivo che è puro spirito di cittadinanza, che si concretizza in una mobilitazione diffusa e trasversale: nell’edizione 2022 sono stati coinvolti nel censimento 6.508 Comuni d’Italia, l’82,4% del totale. «La Repubblica, nella sua più ampia espressione», sostiene il Fai, «trova ne “I luoghi del cuore” lo strumento per esercitare il proprio diritto e dovere alla tutela del patrimonio culturale, come prescrive l’articolo 9 della Costituzione». «Quest’ultima edizione, in maniera particolarmente evidente», ha specificato Marco Magnifico, presidente del Fai, «ha dato voce agli ultimi , a quei luoghi del patrimonio culturale italiano considerati minori, che non hanno mai avuto l’attenzione del Paese, ma che invece la meritano, e che senza l’amore delle persone che li hanno votati si sarebbero persi. Ridare voce e dignità agli ‘ultimi’: non c’è missione più bella e più vera».