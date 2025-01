Ecco i fuochi di Sant’Antonio 

Tanti i centri della Provincia che si preparano a celebrare, nel prossimo fine settimana, Sant’Antonio. Domani dalle 18,30, in piazza Sant’Andrea, ad Assemini , sarà acceso il tradizionale “Su fogadoni de Sant’Antoi”. A occuparsi dell’appuntamento è l’associazione Sant’Andrea e la Pro Loco. «Questo è il 10° anno che organizziamo, speriamo che ci siano tante persone come l’anno scorso», afferma Candido Mameli, presidente dell’associazione. Un momento conviviale in cui, davanti al fuoco, si potranno assaporare anche fave e ceci lessi e ballare al ritmo della fisarmonica. Entusiasta l’assessora alla Cultura Jessica Mostallino: «L’amministrazione tiene molto alle tradizioni».

Domani, a Villaspeciosa , invece, la prima giornata sarà dedicata alla raccolta della legna offerta dai cittadini per il falò. Venerdì, alle 17, dopo la messa nella chiesa della Beata Vergine Assunta, seguirà la benedizione e distribuzione del pane. Sabato, conclusa la messa delle 18,30, partirà la processione con il simulacro del santo fino alla catasta della legna, dove si rinnoverà il rito dell’accensione del fuoco. Chiuderà la cerimonia la distribuzione di “cixiri cun carramponis de procu, pani cun sartizzu e binu”.

A Senorbì i festeggiamenti, promossi dal Comitato presieduto da Francesco Falqui e dalla parrocchia Santa Barbara, prende il via venerdì alle 18 con la messa celebrata dal parroco don Giancarlo Dessì, a seguire la processione verso il parco di Santa Mariedda per la benedizione degli animali e la distribuzione del pan’e saba. Sabato alle 13 il pranzo sociale in località Mitz’e Ghiani; domenica alle 19 l’accensione de “su foghidoni” e il rinfresco con la partecipazione dei suonatori locali.

Anche a Villasor è tutto pronto per Sant’Antonio Abate e il falò. Gli organizzatori sono Pro Loco, Comune e gruppo folk San Biagio. L’accensione (e la benedizione) è prevista per le 18,45 di domani in pratz’e Guventu. «Si ringrazia», scrive la Pro Loco in una nota ufficiale, «il parroco don Salvatore Collu, le attività e tutti coloro che con la loro collaborazione e sostegno hanno contribuito alla realizzazione». (s. v. - a. cu. - m. pi. - sev. sir.)

RIPRODUZIONE RISERVATA