Ecco i fondi per spostare il rio Pardu 

Dopo anni di attese, un nuovo importante finanziamento di 701mila euro della Regione permetterà l’avvio dei lavori per lo spostamento del rio Pardu, il corso d’acqua che scorre dentro il paese e che ha determinato un vincolo idrogeologico a una vasta area della cittadina del Medio Campidano.

I fondi

Lo annuncia il sindaco Stefano Altea, che ha la delega ai lavori pubblici e all’urbanistica: «Questo finanziamento regionale, ad integrazione delle risorse già presenti, consentirà di far partire i lavori per il primo stralcio funzionale. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 3.210.343 euro a fronte di un finanziamento disponibile pari a 2.509.217 euro. Il finanziamento originario di 3.110.669 euro è stato in parte utilizzato per l’acquisizione delle aree, le spese di progettazione e altri costi sostenuti per l’avvio dei lavori, successivamente sospesi per la risoluzione contrattuale con un operatore economico. Pertanto si rendeva necessario un finanziamento integrativo di 701mila arrivato dalla giunta regionale, grazie alla proposta dell'assessore ai lavori pubblici Antonio Piu e anche il consigliere regionale Emanuele Matta ha fatto da tramite tra l'amministrazione e l'assessorato e ora potrà essere realizzata un'opera strategica, da troppo tempo ferma. Confidiamo di poter bandire la gara per i lavori nei primi mesi del nuovo anno».

Il rischio

San Gavino è un paese a forte rischio alluvioni, che ormai si ripetono a distanza di pochi anni ed è per questo che è fondamentale per la riduzione del vincolo lo spostamento del rio Pardu a 400 metri dal corso attuale del fiume. Così finalmente sarà superata una situazione di stallo perché a San Gavino da quasi 20 anni è impossibile costruire nuove case o anche fare della modifiche sostanziali agli edifici esistenti per un vincolo idrogeologico posto nella zona che da via Dante abbraccia tutto il quartiere di Ziviriu. «Si tratta – aggiunge Altea - di un’opera strategica che rappresenta uno dei tanti interventi programmati da questa amministrazione per mitigare il rischio idrogeologico nel territorio. In questo modo verrà garantita sia la sicurezza che lo sviluppo economico di una parte importante del centro abitato. L’importo complessivo dell’intervento ammonta a 3.210.343 euro».

Sicurezza

Quest’intervento è strategico per garantire la sicurezza idraulica dell’abitato e delle aree limitrofe ed evitare il ripetersi di pericolose alluvioni, per completare le opere di attraversamento (ponti e tombini idraulici) e le sistemazioni connesse. «Inoltre lo spostamento del rio Pardu – conclude il sindaco Altea - consentirà il collaudo definitivo del nuovo ospedale di San Gavino, assicurandone la piena funzionalità e l’accessibilità in condizioni di sicurezza idraulica. Insieme all'opera sul rio Mannu per la costruzione dei nuovi ponti, questo intervento rappresenta una priorità della nostra amministrazione in quanto consentirà una maggiore sicurezza e uno sviluppo economico nelle aree ora vincolate dal punto di vista del rischio idrogeologico». (g. pit.)

RIPRODUZIONE RISERVATA