Ecco i fondi per l’assistenza ai disabili 

Arrivano i fondi per garantire la continuità assistenziale disabili gravi attraverso i piani personalizzati della legge regionale 162. Il Comune ha ottenuto l’integrazione delle quote assegnate dall’assessorato regionale della sanità con un ulteriore trasferimento di 234mila euro. Risorse che permetteranno il rinnovo dei piani non coperti dai contributi già liquidati dalla Regione.

A questa voce è destinata la metà del finanziamento (115mila euro). Altri 72mila andranno invece a coprire i piani in attesa di finanziamento (con l’accoglimento delle domande in ordine cronologico), mentre i restanti 46mila sono stati assegnati come quota fissa in base alla media della spesa degli ultimi tre anni. Attualmente sono circa 200 i piani attivati dal Comune. Molti scadranno il 31 dicembre e potranno essere prorogati per il 2025. I beneficiari potranno scegliere su diverse forme di assistenza (domiciliare o educativa) oppure sull’accoglienza in centri diurni. (c. z.)

