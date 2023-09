Ecco i fondi per il Reis 

Arriva la seconda tranche dei fondi Reis per i Comuni del Parteolla. La somma a disposizione per le famiglie in difficoltà economica è di 170mila euro: 71 mila andranno a Dolianova, 100 mila se li divideranno gli altri Comuni dell’ambito Plus (Burcei, Donori, Maracalagonis, Quartu, Serdiana, Sinnai e Soleminis) che nelle scorse settimane hanno già incassato 87 mila euro. Le risorse saranno utilizzate per la lotta alla povertà attraverso piani personalizzati di inclusione sociale. Potranno presentare domanda i nuclei familiari nei quali almeno uno dei componenti sia residente in Sardegna da oltre due anni. Esclusi dal beneficio i soggetti con un reddito superiore a 12 mila euro o con un patrimonio immobiliare, diverso dalla prima casa, di oltre 40 mila euro. La misura è incompatibile con il reddito di cittadinanza con deroghe per casi specifici. (c. z.)

