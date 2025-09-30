Ecco i fondi per il nuovo asilo nido 

Un finanziamento regionale di 600mila euro per la realizzazione di un asilo nido a Segariu. Il servizio sorgerà negli spazi della scuola materna comunale, precedentemente adibiti a cucina e sala, funzioni che saranno svolte dalla nuova mensa in costruzione accanto all’edificio sito in via della Pineta. L’intero stabile, di circa 570 metri quadri, sarà rivisitato e orientato al risparmio energetico per garantire un ambiente funzionale, sostenibile e adatto ai bambini.

«L’amministrazione – sostiene il sindaco Andrea Fenu – ha deciso di puntare sulla riconversione di strutture già esistenti, evitando nuove costruzioni e cambiando destinazione a locali che potranno essere destinati ai più piccoli».

La richiesta del finanziamento da parte del Comune era stata avanzata lo scorso luglio e risponde a una necessità concreta: nei comuni limitrofi gli asili nido non riescono più a sopperire alla richiesta delle famiglie, e le liste d’attesa sono in costante aumento. Il Comune di Segariu intende soddisfare quest’esigenza con una struttura in grado di ospitare circa 30 bambini, offrendo un servizio importante e un concreto supporto alle famiglie nella conciliazione tra lavoro e vita privata. «Si sta già procedendo con l’incarico professionale – sottolinea Fenu – e presupponiamo che i lavori saranno completati nei primi mesi del 2026. Una sfida impegnativa che consentirà di concentrare nello stesso stabile più servizi educativi di rilievo».

L’iniziativa assume un valore aggiunto se si considera il contesto scolastico locale: dal 2015 Segariu, come molte piccole comunità sarde, convive con la chiusura della scuola primaria, dovuta al dimensionamento della rete scolastica e al calo delle iscrizioni, e gli alunni devono frequentare le lezioni nei plessi di Furtei, usufruendo del servizio di trasporto scolastico comunale. Anche la secondaria di primo grado risente della diminuzione degli iscritti: attualmente è attiva solo la terza classe.

La crisi demografica ha conseguenze pesanti sull’offerta formativa, e la nascita del nuovo asilo nido rappresenta un elemento strategico per la comunità.

