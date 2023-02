Ecco i fondi per i servizi sociali 

Più di 32 mila euro per interventi in campo sociale. Il Consiglio comunale ha votato (all’unanimità) la ripartizione dei fondi del Plus Trexenta per il 2023. La somma spettante a Samatzai (32.396 euro) è stata destinata, su indicazione dell’ufficio di Servizio sociale del Comune, a tre interventi. «I servizi che il Plus può erogare per conto del Comune sono tre: servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza scolastica specialistica e servizio educativo domiciliare», ha detto in Aula il sindaco Enrico Cocco. Al primo intervento saranno destinati 3 mila euro. «Si tratta di un servizio non particolarmente richiesto dall’utenza, per cui abbiamo destinato una somma abbastanza bassa rispetto agli altri servizi», ha spiegato Cocco. Più importanti i fondi destinati agli altri servizi: assistenza scolastica specialistica e servizio educativo domiciliare, che assorbono quasi la metà della quota associata del Plus spettante a Samatzai. Non è tutto. Grande attenzione del Municipio verso l’inclusione sociale, che passa anche dai cantieri lavoro che permettono l’assunzione a tempo di diversi disoccupati. «Negli ultimi due anni, attraverso le quote del Plus», conclude, «abbiamo messo su cantieri per 20 mila euro. Quest’anno dedichiamo ai cantieri 12 mila euro». (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA