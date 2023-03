Ecco i fondi per i servizi sociali 

Trentasette mila euro in arrivo per i servizi sociali di Villasor. La comunicazione arriva attraverso il portale istituzionale del Comune. Il finanziamento arriva direttamente dalla Regione attraverso il programma “Mi prendo cura”. «Il programma regionale», si legge nella determinazione dell'area socio economica, «è destinato ai cittadini residenti nel Comune, che siano beneficiari del programma “Ritornare a casa casa Plus” al momento della presentazione della domanda, o che, avendo presentato domanda di attivazione, siano in attesa del programma da oltre 30 giorni».

Dunque, per gli interessati viene disposto «apertura dei termini per la presentazione delle domande dalla data di pubblicazione fino al 7 dicembre 2023». Nel portale istituzionale sono inoltre disponibili i documenti necessari per la presentazione delle richieste di contributo, tra cui il modulo delle spese da compilare. (m. p.)

