Ecco i fondi per edilizia e sport 

Un tesoretto di oltre un milione da spalmare fra impianti sportivi di Flumini, chiesa di Santo Stefano e barriere architettoniche da eliminare nelle strade e negli edifici pubblici. Una pioggia di risorse che arrivano dalla Regione grazie agli emendamenti - proposti da diverse forze politiche - e inseriti nell’ultima finanziaria approvata di recente in Consiglio regionale.

L’impianto sportivo

La fetta più grande delle risorse per Quartu è destinata al campo dal calcio di via dell’Autonomia regionale, accanto al futuro mercatino: 975mila euro in tutto. «Flumini aspettava questa decisione da tempo», commenta il consigliere regionale dei progressisti Francesco Agus, primo firmatario dell’emendamento. «Decisione arrivata in extremis, a legislatura ormai finita. Sarebbe stato inaccettabile se, a fronte di una mole enorme di risorse da spendere per opere pubbliche, fosse stata platealmente esclusa la terza città della Sardegna». Un finanziamento importante che consentirà di far rinascere lo sport nella frazione quartese a ridosso del litorale. Un’idea di progetto c’è già: «Rifacciamo gli spogliatoi, il campo e le recinzioni, con tanto di tribune nuove per duecento spettatori circa», spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Quartu Antonio Conti. Inoltre verranno sistemati anche i parcheggi e la viabilità. Se le risorse dovessero bastare, l’intenzione è di trasformare il campo in un terreno in erba sintetica, dedicato al calcio e agli altri sport compatibili.

Gli altri interventi

Fondi regionali che si sommano a quelli stanziati per la chiesa di Santo Stefano, 250mila euro, finanziati per un restyling completo che va dalla sostituzione delle vetrate sino all’adeguamento dell’impianto elettrico, e i lavori per eliminare il problema delle infiltrazioni d’acqua dentro la parrocchia.In arrivo anche 150mila euro per l’eliminazione delle barriere architettoniche nei marciapiedi e negli edifici pubblici. Risorse, in questo caso, contenute nell’emendamento presentato dall’esponente del centrodestra in Regione, Roberto Caredda «su proposta dell’amministrazione comunale, in particolare dal consigliere Francesco Caredda», sottolinea ricordando l’impegno in Consiglio regionale per la sua città, compresi i fondi stanziati lo scorso anno per la nuova arteria che collegherà via Cecoslovacchia e via Italia.

RIPRODUZIONE RISERVATA