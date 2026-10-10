Ecco i fondi per completare Casa Manno 

Un nuovo edificio di tre piani nel cuore del centro storico, proprio dove nel 1786 nacque Giuseppe Manno, storico, magistrato e presidente del Senato del Regno d’Italia. Prendono il via i lavori per il completamento del Museo Casa Manno, grazie a un finanziamento regionale di 2,5 milioni di euro. Nei giorni scorsi la consegna del cantiere all’impresa Paolo Beltrami Costruzioni Spa, alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, dell’assessore ai Lavori pubblici Francesco Marinaro e della responsabile del procedimento Ingrid Crabuzza.

L’intervento interessa l’area libera tra piazza Duomo, via Santa Barbara e via Ospedale, dove sorgeva l’abitazione dello statista algherese e il progetto completa il recupero avviato nel 2008 sulla porzione di edificio superstite, successivamente destinata a museo.

La nuova costruzione occuperà l’intero lotto e sarà collegata alla struttura esistente attraverso la scala interna. Al piano terra troverà spazio una sala conferenze, mentre i livelli superiori ospiteranno nuovi ambienti espositivi, in circa 170 metri quadrati per piano. Un ampliamento destinato a rafforzare la funzione culturale e museale del complesso nel cuore della città murata. Per completare le opere sono previsti 225 giorni lavorativi.

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