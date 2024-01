Ecco i fondi del Pnrr per la sicurezza dei corsi d’acqua 

Arrivano nuovi lavori per mettere in sicurezza i corsi d’acqua che attraversano Pula. Nei prossimi giorni gli operai entreranno in azione sul rio Tintioni, fiume che in passato ha dimostrato tutta la propria pericolosità in occasione delle piene: gli interventi si concentreranno a valle della Statale 195 tra via Nivola e la strada vicinale Meriagu Craboni. I lavori sono finanziati con 256mila euro provenienti dal Pnrr.

Elisabetta Loi, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, sottolinea l’importanza del nuovo intervento: «Risolvere alcune criticità legate al rio Tintioni era una delle priorità. I residenti della zona hanno toccato con mano cosa è in grado fare questo corso d’acqua senza la dovuta manutenzione. Questo nuovo intervento andrà ad aggiungersi a quelli finanziati dalla Regione per i fiumi Perdosu, Arrieras e Palaceris». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA