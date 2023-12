Ecco i fondi dalla Regione per aprire la Casa della salute 

A Seui sorgerà la Casa della salute. Dopo anni di buio in cui la rete della medicina del territorio è stata completamente smantellata, salvo il passaggio come una meteora del ginecologo con la beffa però di un ecografo non funzionante. Mentre è ormai da un anno che i genitori dei piccoli in età pediatrica aspettano la riattivazione della pediatria di base. Adesso finalmente si apre una nuova stagione, di cui si parlava da anni, ma lo scoglio, come sempre, era costituito dalla mancanza di fondi.

La variazione al bilancio regionale ha destinato 800mila euro alla nuova Casa della Salute. Il risultato ottenuto grazie all'impegno condiviso di Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì Asl Ogliastra, e quello di Mario Deplano, segretario della sezione ogliastrina del Psd'Az, che avevano rappresentato in Regione l'urgenza di ricostituire la rete della medicina territoriale in uno dei paesi più isolati della Sardegna con tanti anziani residenti.

L'attuale amministrazione comunale ha già fissato un incontro con i vertici della Asl utile a individuare lo stabile da riqualificare. Il sindaco Fabio Moi è soddisfatto: «Un risultato ottenuto grazie alla sinergia di più parti che hanno lavorato al bene comune. Per il nostro territorio è fondamentale garantire un'adeguata assistenza specialistica di diagnosi e prevenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA