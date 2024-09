Ecco i “finisher” di Cervia Pusceddu e Taddeo, che prove 

Cinquemila atleti provenienti da tutto il mondo e tra questi anche diversi sardi hanno partecipato alla tappa italiana dell’Ironman, andata in scena a Cervia, in Emilia Romagna, tappa fondamentale per ogni triatleta che voglia misurarsi con “la” gara. Tre distanze in un unico weekend: il “5150” con 1,5 km di nuoto, 40 in bicicletta e 10 di corsa, il 70.3 – l’half – con 1,9 km di nuoto, 90 in bici e 21,097 di corsa, e il “full”, il leggendario Ironman, con 3,8 km di nuoto, 180 in bici e 42,195 di corsa, la maratona.

A salire sul podio dell’half, nella categoria F60-64, è stata la cagliaritana Stefania Pusceddu, terza in 6h04’04”, con 36’01” di nuoto, 7’55” nella prima zona di transizione, 3h14’42 di bici, 6’17” nella T2 e 1h59’11” di corsa. «Il suo è un risultato sorprendente ed emozionante» dice Daniele Demartis, uno dei tecnici del suo team, il Cus Cagliari, «perché Stefania è la dimostrazione vivente del fatto che si possa migliorare a qualsiasi età, con molto impegno e affidandosi alle giuste guide». Un grande traguardo, questo podio, che premia – lontano dai riflettori – grandi sacrifici personali.

Oltre la Pusceddu, in evidenza anche Benedetta Ferri che nella categoria F30-34 ha chiuso in 5h27’26” con 32’27” di nuoto, 2h57’55” in bici e 1h43’13” nella corsa, arrivando complessivamente 19ª. Anche per lei, su 5 mila partenti, un ottimo risultato.

La gara

Nel circuito romagnolo privo di dislivelli ed estremamente veloce, tra i finisher isolani impegnati nel “full” si è distinto Alessandro Taddeo (M55-59), che chiudendo in 9 ore 59 minuti e 32 secondi – con 1h15’18” di nuoto, 4h54’31” di bici e 3h38’21” di corsa – è arrivato 5° di categoria e si è migliorato notevolmente. «Sono felicissimo, pratico triathlon da circa trent’anni, ho fatto sei Ironman ma questa per me è la prima volta sotto le dieci ore, si può capire quindi la mia soddisfazione, soprattutto dopo tutti i sacrifici fatti. Sapendo di essere carente nel nuoto, nella fase di preparazione ho investito tanto, allenandomi in piscina o al mare molto presto e sottraendo tempo alla famiglia, ma con costanza e perseveranza si viene sempre premiati», racconta con grande emozione. Grazie alla sua prestazione, ha avuto la possibilità di vincere una delle poche “slot” in palio per prendere parte ai prossimi campionati del mondo, opportunità a cui ha dovuto però rinunciare a malincuore perché il triathlon, si sa, è uno sport molto esigente sia per l’impegno in fase di preparazione sia per le risorse onerose da investire che spesso richiedono la disponibilità di sponsor spesso difficili da trovare, come in questo caso.

La zona cambio

«Una delle caratteristiche che hanno reso spettacolare l’edizione di Cervia è stata sicuramente la lunghezza maggiore delle due zone di cambio: 1 km di strada, percorso dagli atleti verso la propria attrezzatura per prepararsi alla frazione successiva, mentre il pubblico aveva modo di supportarli con grande enfasi», racconta Demartis. Fasi che lasciavano spazio a lunghi momenti con se stessi, per ore, in gara: «E lì si fanno calcoli, si pedala coi propri fantasmi ma anche con tenacia e ambizione, e devo dire che il tratto in bici nello specifico è stato quello in cui sono riuscito ad esprimere al meglio il mio valore», sottolinea Taddeo, «perché l’Ironman alla fine è soprattutto una gara con se stessi fino a quando non si arriva sul tappeto rosso e si diventa ufficialmente un finisher».

