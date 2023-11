«Ecco i fili e i colori dell’identità» 

Dopo il successo di “Mastros e galanias” con le vie del rione di Santu Predu invase da migliaia di visitatori il tutto esaurito registrato anche nelle mostre fa sorridere artigiani e operatori.

Nella storica casa Ciusa, l’esposizione sul costume tradizionale nuorese ha riscosso l’interesse di tanti, accorsi ad apprezzare i lavori di Michela Virde, 39 anni, hobbysta e custode dell’arte del ricamo, che porta avanti da anni. Un vero e proprio viaggio nell’identità in cui emerge tutta la passione dell’artigiana. «Fin da bambina - dice - ho sempre amato il mondo dell’identità, restando incantata dai colori della nostra città. Insieme ai miei genitori, non mancavo mai ad un’edizione del Redentore o alle altre feste popolari. Da lì è nato il richiamo al cucito, col sogno di poter realizzare un giorno il mio abito».

La scelta

Crescendo, il desiderio di apprendere l’arte si è fatto più grande: «Coltivando da sempre la passione per il disegno mi è venuto naturale trovare un binomio con ago e filati. Così, dopo il diploma di ragioneria, mi sono dedicata allo studio della storia cittadina. Ho divorato volumi sul costume tradizionale e provato a realizzare passo dopo passo dei ricami seguendo i consigli delle maestre locali». La svolta arriva nel 2009: «Con la nascita di mia figlia Alice, ho voluto realizzare per lei un piccolo abito femminile. Interamente da autodidatta. Ovviamente non era preciso, ma la gioia di aver dato forma ad un qualcosa di unico era grande. Partendo da lì ho cercato di migliorare». C’è un effetto domino: «Negli anni successivi, ho creato pure il mio abito da sposa e vedova, passando poi per quello maschile di mio marito Marco e mio figlio Alberto. Contemporaneamente ho svolto dei corsi che mi hanno immerso in un mondo che sentivo mio».

Nelle Cortes

Immancabile la tappa nel circuito di Autunno in Barbagia: «Ho esposto le mie creazioni fin dalle origini della manifestazione, non mancando a Lollove e in città. Dopo una pausa, lo scorso anno ho deciso di riprendere, con la realizzazione dell’abito nel giardino di casa Ruiu. È stato emozionante, al punto che quest’anno ho voluto replicare». Iniziativa puramente gratuita, di cui è fiera e orgogliosa: «La mostra racchiude il legame con la città. Un contributo per il posto in cui sono nata e cresciuta. In tale direzione è stato prezioso il contributo degli organizzatori di Mastros e dell’amministrazione comunale. Li ringrazio per la sensibilità mostrata».

Per Virde il percorso non si ferma e guarda già al futuro: «Continuerò a dedicare il tempo libero fra studio e ricami. Seguendo anche i racconti delle anziane, lavoro con i criteri di una volta, non servendomi dell’ausilio di nessuna tecnologia».

E fra gessetti e disegni ripresi con le trame colorate si sente a suo agio: «Intendo proseguire in questa direzione, riservandomi di tramandare l’arte a chi la ama. Il futuro della nostra identità passa anche attraverso i giovani, diversamente perderemo un sapere che è unico e millenario».

