Ecco i cassonetti intelligenti 

Niente più turni settimanali per scaricare un giorno il vetro e l’altro la plastica o l’umido. Ma soprattutto addio ai mastelli abbandonati in strada con i cittadini costretti allo slalom tra cataste di carta e cartone in attesa del ritiro da parte degli operatori ecologici. Come nelle più belle e importanti città d’arte della nazione, tra poco anche a Nuoro esordiranno le isole ecologiche interrate. Si tratta di cassonetti intelligenti, invisibili perché totalmente sotto il piano stradale e accessibili solo grazie a dei totem pronti a fagocitare i rifiuti solo con l’utilizzo della carta d’identità elettronica o la tessera sanitaria.

Il progetto

Finanziato con il Pnrr, i 956 mila euro previsti serviranno per liberare il centro storico da uno dei problemi segnalati dai commercianti all’amministrazione con la nascita della raccolta differenziata puntuale. Il progetto ha preso definitivamente gambe con l’approvazione del Dup, a maggio, e ora con il bilanciaio preventivo, dopo il via libero da parte del Ministero all’idea presentata dalla società in house del Comune, È-comune.

Il problema

Molte attività commerciali sono prive di adeguati spazi per poter conservare i rifiuti differenziati, che spesso diventano un “problema” di decoro urbano e sanitario. Addio cataste di rifiuti fuori dai negozi nel centro storico, dai Giardinetti al Corso, da viale del Lavoro alle vie Lamarmora e Roma. «C’è grande soddisfazione - afferma l’ad di È-comune Palo Tuffu - il progetto ora è delegato agli uffici tecnici del Comune, l’obbiettivo è quello di migliorare ulteriormente i risultati della differenziata».

Più decoro

Le isole ecologiche hanno mille pregi: non hanno tempi e giornate di raccolta definiti. Si potrà conferire come un tempo, a tutte le ore. Bisognerà avere la carta di identità elettronica o la tessera sanitaria per identificarsi. Il sistema, una volta che ha riconosciuto il contribuente, apre lo sportellino di un totem (le isole sono a tre o quattro contenitori dove si può conferire vetro, plastica carta e umido) permettendo di differenziare il rifiuto. Niente odori. L’operatore libererà i contenitori grazie a una piattaforma elevabile a scomparsa. Il progetto, diretto dal dirigente Stefano Nocco, è pronto: il bando sarà pubblicato nelle prossime settimane.

La mappa

In totale le ecoisole saranno nove, sette informatizzate e interrate, due di superficie. L’ubicazione vicino alle più importanti aree commerciali cittadine nel vecchio tessuto urbano con strade strette o di particolare pregio, senza scarificare parcheggi. Una sarà in piazza Italia, un’altra in via Roma. Altre due isole in piazza Vittorio Emanuele, una vicino all’ex banca d’Italia, l’altra nel parcheggio interrato. Una postazione anche in via Manzoni, dietro la chiesa Le Grazie, una in via Lamarmora (a Sos sette fochiles), un’altra in viale del Lavoro, nell’area comunale, in piazza De Bernardi e l’ultima a Lollove.

