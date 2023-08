Ecco i candelieri più leggeri 

Iglesias si prepara alla festività dell’Assunta con la presentazione di due nuovi candelieri, più leggeri, che prenderanno parte alla tradizionale discesa, momento culminante delle celebrazioni per “Sancta Maria di Mezo Gosto”.

La presentazione

I due candelieri, uno del quartiere Fontana e uno dell’Universitas, in rappresentanza della municipalità, sono stati presentati ieri in Piazza Municipio, in un appuntamento organizzato dall’associazione Candelieri Beata Vergine Assunta, che ha seguito la veglia di preghiera in Cattedrale e l’offerta dei “simboli” secondo il rito di origine bizantina. Caratteristica fondamentale dei nuovi candelieri, realizzati in legno dall’artigiano Giovanni Casti nel suo laboratorio di Domusnovas, è quella di avere un peso minore e una minore altezza rispetto a quelli preesistenti. Costruzioni in scala ridotta, del peso di circa 165 chilogrammi per un’altezza di 3 metri e mezzo, poco più della metà di quella dei candelieri storici, una maniera per rendere più agevole il passaggio nelle vie del centro e il lavoro dei portatori che ogni anno partecipano alla processione.Per lo stesso motivo, qualche anno fa, era stato già sostituito il candeliere del Gremio dei Vignaiuoli con un altro più piccolo: «Una scelta che rappresenta il giusto compromesso tra la volontà di portare avanti la tradizione e la necessità di permettere una maggiore partecipazione da parte di tutti -, spiegano Guido Borgonovo e Fabio Manuel Serra, presidente e vicepresidente dell’associazione Candelieri.Con un particolare riguardo per i più giovani, chiamati a partecipare a una delle celebrazioni più sentite da lla comunità.

Il lavoro

I due nuovi candelieri sono stati realizzati con il contributo dell’amministrazione comunale di Iglesias che ha garantito un finanziamento di circa 12 mila euro.

Il prossimo anno, come messo in evidenza dall’ ssociazione Candelieri, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione , verranno realizzati altri quattro candelieri, sempre di dimensioni ridotte. Un impegno organizzativo che va di pari passo con la valorizzazione del patrimonio culturale che accompagna la discesa dei candelieri dagli anni della riscoperta della tradizione. Presso la Chiesa della Purissima, dove sono conservati i candelieri, è disponibile una pubblicazione che racconta la storia delle celebrazioni per l’Assunta, con la traduzione in diverse lingue, al fine di permettere anche ai numerosi turisti di conoscere le manifestazioni per “Sancta Maria di Mezo Gosto”. Un lavoro che unisce cultura, devozione e ricerca storica - mette in evidenza Guido Borgonovo – grazie al quale, il prossimo 20 settembre, le manifestazioni di Iglesias per la Vergine Assunta otterranno il prestigioso riconoscimento del ministero della Cultura come patrimonio culturale immateriale, una decisione che ci riempie d’orgoglio e ci ripaga dell’impegno di oltre trent’anni» .

