Ecco i calendari: Alfieri-Palau in B1 alla terza giornata 

È l’ultimo tassello della serie B di volley 2025-26, la pubblicazione dei calendari dei tre campionati, B1 e B2 femminile e B maschile. Ieri sono stati diramati in forma provvisoria, da definire alcuni orari.

Confermata la partenza, l’11 e 12 ottobre, ultima giornata il 9 e 10 maggio prima dei playoff ed eventuali playout. Sosta per le festività natalizie dal 23 dicembre al 6 gennaio, altro stop per la Coppa Italia dal 19 gennaio al 1° febbraio e per le finali il 3 e 4 aprile.

Serie B1 femminile

Alfieri Cagliari e Capo d’Orso Palau saranno di fronte nella terza giornata, il 25 ottobre al Pala Coni. L’ultimo derby risale ad aprile 2018, vinsero le “orsette” 3-0. Per Palau era il primo di nove campionati in B1, per l’Alfieri era l’ultimo prima della doppia retrocessione. La squadra cagliaritana esordirà in casa con il Volpiano, prima trasferta a Pavia, con la neopromossa Florens. Le prime tre salgono in A3, che vedrà la luce nella prossima stagione, retrocedono le ultime tre.

Serie B2 femminile

Garibaldi La Maddalena, La Smeralda Ossi e Quadrifoglio Porto Torres animeranno il Girone H. Primo derby alla terza giornata, il 25 ottobre, un inedito Quadrifoglio-Garibaldi, alla 7 giornata Ossi-Garibaldi. La Smeralda-Quadrifoglio si gioca all’undicesimo turno, prima dello stop. Quadrifoglio esordisce in casa con Frascati, prima trasferta a Roma con La Fenice. Anche il Garibaldi esordirà davanti al suo pubblico con La Fenice, poi la trasferta a Viterbo. La prima va dritta in B1, seconda e terza ai playoff. Retrocedono le ultime tre.

Serie B maschile

Anche in questo torneo, nel Girone F, c’è una prima assoluta, la Vega Dolianova che esordirà in casa con la Pallavolo Lazio. Una settimana dopo primo viaggio a Roma contro la Fenice, poi due impegni casalinghi con formazioni campane, Rioneterra e Marigliano. Le prime due degli otto gironi disputeranno i playoff, solo in sei andranno in A3. Retrocedono le ultime quattro.

