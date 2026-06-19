«Ecco i buchi dei proiettili» 

Viaggia verso il milione di visualizzazioni su Instagram, il video del camper crivellato di proiettili sparati alle cinque del mattino di giovedì contro il minivan Ford di una coppia di tedeschi a Villascema, il parco di Villacidro alle porte della foresta di Montimannu. I turisti sono ancora sotto shock per le fucilate – ancora non è chiaro quante siano state – che hanno danneggiato il piccolo camper dove dormivano: non era ancora l’alba. Solo per miracolo nessuno dei due è rimasto ferito, ma il terrore è stato tanto. Ieri il sindaco, Federico Sollai, ha tentato di incontrarli per portare loro la solidarietà di Villacidro, ma la coppia se n’era già andata. Stessa sorte per alcuni operatori turistici, che desideravano offrire ospitalità gratuita ai due tedeschi, ma non li hanno rintracciati. In attesa degli sviluppi dell’inchiesta, restano il danno d’immagine e la rabbia dei villacidresi - e dei sardi in generale - per un episodio che non fa certo una bella pubblicità all’Isola.

L’arresto per armi

I carabinieri di Sardara, intervenuti subito dopo che le vittime hanno lanciato l’allarme con un telefono cellulare, hanno arrestato un allevatore della zona che nel proprio ovile aveva armi e munizioni. Gli investigatori l’hanno perquisito nella speranza di trovare il fucile che ha sparato, ma quello che era custodito in nell’ovile non è compatibile con i danni causati al minivan. L’allevatore Marco Salis, di 55 anni, è agli arresti domiciliari per il possesso del piccolo arsenale ora sequestrato, ma al momento nulla lo collega agli spari contro il mezzo dove dormiva la coppia tedesca. Ma s’indaga ancora, soprattutto tra le persone che abitano nella zona di Villascema dov’era parcheggiato il piccolo camper.

Il video sul web

Un pessimo biglietto da visita sotto il profilo turistico, per Villacidro e per l’intera Sardegna, il video girato con il telefono cellulare e postato su Instagram da Herbert Heico Weibe, che qualche giorno fa ha compiuto 59 anni, e dalla moglie Anita Jana Votzsch Weibe, 56 anni, che avevano scelto Villascema tra le mete che avevano deciso di visitare in Sardegna. Trapassati anche l’armadio, i cassetti, un cuscino e un copriletto. Il video mostra i fori provocati dalle fucilate al parabrezza del minivan in cui la coppia dormiva quando sono stati esplosi i colpi. I proiettili hanno trapassato anche il sedile del conducente – che a quell’ora dormiva nel letto sul retro del veicolo con la moglie – e una paratia che separa l’abitacolo di guida dalla parte in cui si trascorre la notte.

Gli accertamenti

I carabinieri di Sardara e quelli della Compagnia di Villacidro hanno acquisito anche i video girati dalla dashcam (la telecamera puntata verso l’esterno) montata nell’abitacolo di guida del piccolo mezzo turistico. I militari speravano che una svolta nelle indagini potesse giungere dalla perquisizione dell’ovile di Salis, ma così non è stato malgrado il sequestro del suo arsenale.

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