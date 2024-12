Ecco i 30 Big in gara a Sanremo Carlo Conti: «E ora posso dormire» 

Scelte «difficilissime», addirittura «dolorose», ma il dado è tratto e «finalmente posso dormire». Carlo Conti si toglie un peso e svela come da tradizione al Tg1 i cantanti in gara alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo, in onda dall’11 al 15 febbraio 2025. Ben 30, con tanto di regolamento cambiato ad hoc, perché «tantissime» sono state le canzoni che ha ricevuto il presentatore toscano, che ha accettato la sfida di tornare dopo 8 anni e raccogliere il pesante testimone dell'Amadeus dei miracoli. Che la girandola festivaliera sia più che cambiata Conti lo sa bene, e proverà a mantenere barra dritta e ascolti alle stelle con un aiutino niente male: un cast con un potenziale di 585 dischi di platino (record di sempre) in cui «c'è un po' di tutto».

Ci riprova Achille Lauro, che scende dalla poltrona di giudice di “X Factor” per risalire sul palco a cui deve tutto, visto che nel 2019 “Rolls Royce” lo catapultò nel mondo della musica pop. Da X Factor sul treno destinazione Sanremo sale anche Giorgia, che dopo l'acclamata co-conduzione di quest'anno torna a cantare per la sesta volta, senza mai dimenticare la vittoria nel 1995 con “Come Saprei”. Vecchi amici di Sanremo Noemi, i Modà, i The Kolors. Tornano i Coma_Cose, i novelli sposi Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli. Secondo round per i rapper Willie Peyote e Rkomi, ma anche per il pop di Clara, Rose Villain e Olly. Ricalcano l'Ariston anche le due star del Capodanno a Castelsardo: Irama per la quinta volta ed Elodie, tre partecipazioni e una co-conduzione nel 2021, pronta a prendersi gli stadi di Milano e Napoli.

Prima volta invece da solista per Fedez. Che no, non canterà con l'altro protagonista del dissing dell'anno, il trapper Tony Effe: «Nessun duo», garantisce Conti, mentre il mondo dei social si scatena dopo che i due si sono fatti la guerra a colpi di barre senza risparmiare la ex moglie di Fedez Chiara Ferragni. «Almeno c'è uno con cui posso parlare», ha scritto Federico, postando la foto di un felice Emis Killa. Con il rapper di Vimercate, esordiente a Sanremo, non ha (ancora) litigato. «’Nnamo», si limita a commentare Tony Effe, che ha dominato l'estate con “Sesso e samba” assieme a Gaia, anche lei big di Sanremo 2025.

In quota vincitori: grande ritorno di Simone Cristicchi, che nel lontano 2007 trionfò con “Ti regalerò una rosa”, ma anche di Francesco Gabbani, che vinse nel 2016 tra le nuove proposte, l’anno dopo di nuovo tra i big e arrivò secondo nel 2020. Fu il migliore tra i giovani anche Rocco Hunt nel 2014 mentre non ha vinto ma ci è andata molto vicina per ben due volte Francesca Michielin, medaglia d'argento nel 2016 e nel 2021 in coppia con Fedez.

Due soli nomi quest'anno a tenere alta la bandiera della grande tradizione: Massimo Ranieri ritorna per l'ottava volta da cantante in gara, dopo innumerevoli ospitate e la storica vittoria del 1988 con “Perdere l'amore”. Marcella Bella (10 partecipazioni) aveva solo 19 anni quando nel 1972 diventava famosa con l'intramontabile “Montagne verdi”, scritta dal fratello Gianni Bella e Gian carlo Bigazzi.

Le novità: finalmente approda all'Ariston Brunori Sas, cantautore calabrese principe della musica indie. In quota cantautorato anche il raffinatissimo Lucio Corsi, rock d'autore con accenti folk. Ci saranno anche la giovanissima Sarah Toscano, fresca vincitrice di “Amici”, e Joan THiele, musicista R&B di origini colombiane. Dal mondo di TikTok approda Serena Brancale che con il singolo “Baccalà” ha spopolato sui social arrivando a oltre 7 milioni e mezzo di visualizzazioni. Debuttano infine Bresh, talento della scena rap ligure, e a sorpresa il quartetto formato dal producer italo-argentino Shablo insieme ai rapper Gué, Joshua e Tormento, che sui social già si definiscono “I Fantastici 4”.

