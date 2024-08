Ecco i 100 di Jacobs e Ali 

Parigi. La prima firma è pregiata: l'ugandese Joshua Cheptegei, campione (e primatista) mondiale sulla distanza coglie l’oro dei 10.000 metri sulla pista dell'atletica a Parigi 2024. Allo Dtade de France chiude in 26'43''14, battendo in volata l'etiope Beriuh Aregawi (26'43''44) e l'americano Grant Fisher (26'43''46). È lui (in pista) il primo re della regina degli sport.

La giornata

Quella che ha chiuso il programma ieri a Saint Denis era l’unica finale in programma ieri ma in pista si sono già visti molti big e perfino un record del mondo. L’hanno stabilito gli Stati Uniti nella staffetta 4x400 mista in semifinale: 3’07”41 (precedente 3’08”80). L'Italia con Luca Sito, Anna Polinari, Edoardo Scotti e Alice Mangione ha corso più lenta (3’11”59) ma è in finale, stasera, con l'ottavo tempo. Da oggi, giornata in cui si assegneranno 5 titoli, si fa serio, con l'Italia che sogna subito un oro nel peso con Leonardo Fabbri (ieri il migliore con il terzo, decisivo getto a 21,76), Ryan Crouser permettendo: appuntamento dalle 19.35, c’è anche l'altro azzurro Zane Weir. Poi la ribalta dedicata agli sprinter: batterie dei 100 uomini in mattinata, e semifinali e finale donne fra tardo pomeriggio e sera.

Gli sprinter

Torna quindi sulla scena olimpica, ma questa volta con tanta folla, il campione uscente Marcell Jacobs e fa l'esordio ai Giochi quel Chituru Ali che non vuole essere da meno e quest'anno ha corso anche lui sotto i 10”. Intanto Sha'carri Richardson ha già chiarito di voler correre per l'oro, ma in batteria c'è stata chi ha fatto meglio di lei, l'ivoriana Marie-Josee Ta Lou-Smith (10”87), ed è sembrata pronta anche l'eterna Shelly Ann Fraser-Pryce, gazzella giamaicana dal talento infinito. Oggi le semifinali dalle 19.50, in cui c'è anche l'italiana Zaynab Dosso (11”30), desiderosa di confermarsi dopo un ottimo Europeo. Poi la finale alle 21.20. A deliziare il pubblico anche il fuoriclasse dell'asta Armand Duplantis, che sarà impegnato nelle qualificazioni a cui prenderà parte anche l'azzurro Claudio Stecchi. Fra i titoli assegnati nella seconda giornata di competizioni allo Stade de France ci sarà anche quello del decathlon, specialità alle quale prende parte anche un altro Balotelli. Di nome fa Fernando e gareggia per il Brasile.

Gli italiani

In chiave azzurra, ieri sono arrivati complessivamente sei pass per la finali, compresi quelli dei due pesisti. Confortante prestazione della campionessa d'Europa dei 5.000 Nadia Battocletti, inserita in una semifinale con due fenomeni della specialità, la keniana pluriprimatista mondiale Faith Kipyegon e l'olandese di origine etiope Sifan Hassan. La trentina è arrivata terza in 14’57”65, e lasciandosi dietro una rivale del calibro dell'altra keniana Margaret Chelimo Kipkemboi. Si può sperare per la finale di lunedì sera. Nel salto triplo, Dariya Derkach (terza Olimpiade) entra in finale prima saltando 14,19, poi migliorandosi sino a 14,35 per il sesto posto di qualificazione. Fuori Ottavia Cestonaro (13,63). La pedana dei lanci non tradisce le aspettative di Daisy Osakue, di nuovo in finale, dopo Tokyo, nel lancio del disco con 63,11.

RIPRODUZIONE RISERVATA