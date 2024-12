Ecco Guido Catalano, il poeta irriverente tra Bukowski e Mogol 

“Catalano vs Bukowski - Un incontro senza precedenti”, lo spettacolo di Guido Catalano, con le poesie di Charles Bukowski, le sue e le musiche di Matteo Castellan, approda al Teatro Massimo di Cagliari, oggi, alle 21. Organizzato da Mis Factory e Forma e Poesia nel Jazz, l’evento vedrà Catalano, torinese, 53 anni, intrecciare i propri versi a quelli del grande scrittore statunitense, ma anche alle sue poesie, racconti, lettere e diari, conducendo il pubblico in viaggio nel mondo di un uomo che, malgrado le difficoltà della vita e la fama raggiunta in età avanzata, ha rivoluzionato l’universo della poesia mondiale. «Negli ultimi anni sono stato spesso a Cagliari. L’ultima volta è stato al Marina Cafè Noir, una bellissima serata, ma in generale ho sempre trovato un pubblico molto caldo», ci ha raccontato Catalano. «E, poi, nella vita non ho fatto grandi viaggi esotici, ma quello della Sardegna di sicuro è il mare più bello che abbia mai visto».

“Catalano vs Bukowski” non è uno spettacolo su Bukowski, ma con Bukowski. Come nasce?

«Dal mio amore per questo poeta, che ho conosciuto a livello letterario quando iniziavo a scrivere poesie, a metà anni ’90, e in Italia era molto letto. Il primo incontro, però, era avvenuto grazie ai libri di mio padre, che era un grande lettore. Da subito mi aveva colpito questa poesia, diversa da tutto quello che avevo letto fino ad allora e capace di raccontare piccole grandi storie personali, molto autobiografiche. È stato un incontro molto importante e credo che mi abbia influenzato non poco».

In che modo?

«Rileggendo Bukowski oggi, ho capito che ha avuto un ruolo importante in quello che ho fatto negli ultimi 30 anni. Gli devo molto. Non avevo mai fatto uno spettacolo, in cui metà delle poesie sono di un altro poeta, ma mi sono trovato bene a leggere le sue poesie negli spettacoli e non è una cosa scontata. Anzi, ho riscoperto cose che a 20 anni mi interessavano meno di Bukowski, ossia l’ironia, lo humor e l’autoironia, di uno conosciuto e amato come l’ubriacone, cinico, misantropo e anche un po’ violento».

Qual è il messaggio più dirompente della sua arte?

«Il dissacrare la poesia. Spesso la poesia è considerata da poeti e addetti ai lavori come qualcosa di superiore alle altre forme artistiche letterarie. Invece, lui la riteneva una forma artistica come tutte le alte, senza nulla di sacro, semplice, ma potente e, soprattutto, per tutti e questa è una cosa che ho fatto anch’io senza pensarci. Mi capitava di venire definito “dissacrante” e non capivo, perché non mi sono mai sentito un dissacratore, invece, poi, ho capito che, in questo senso, io e il buon Bukowski abbiamo qualcosa in comune».

Lo spettacolo si compone anche di una parte musicale, con il piano e la fisarmonica di Castellan.

«È un amico e un musicista, con cui da anni faccio cose. La parte musicale è molto importante e mi piace lavorare coi musicisti, l’ho sempre fatto. In questo caso, il contributo di Matteo è una sorta di colonna sonora, che credo e spero renda più bello lo spettacolo».

È vero che il suo sogno è diventare un novello Mogol della musica italiana?

«Sì, mi piace molto la musica in generale e la canzone in particolare. Non ho mai scritto testi per canzoni, ma mi ha sempre affascinato l’idea. Mogol e Lucio Battisti sono stati una cosa eccezionale, hanno trovato un equilibrio pazzesco e hanno scritto una quantità incredibile di canzoni perfette. Ecco, dovrei trovare un mio Lucio Battisti, cioè una persona che scrive musica bellissima e che canta benissimo, ma che ha bisogno di qualcuno che gli scriva dei testi, cosa tutt’altro che semplice. Insomma, è plausibile che il mio rimanga un sogno» ( c.m. ).

