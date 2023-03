«Ecco Gonnosfanadiga dopo le bombe» 

Un plastico per ricordare l’ottantesimo anniversario dei bombardamenti a Gonnosfanadiga. È questo il progetto di Christian Salis, macellaio di professione e modellista per passione. L’opera è costruita interamente con materiali da riciclo quali polistirolo, cotone, stuzzicadenti e plastica poi verniciati: «Inizialmente avevo pensato di fare solo gli aerei, poi ho deciso di ricreare tutta l’ambientazione – racconta Christian Salis –. Ho fatto ricerche, letto libri, cercato fotografie storiche e ho poi ricreato gli attimi successivi al bombardamento del 1943». Appassionato di modellini e di storia, Christian Salis ha battezzato la sua passione nel 1997 e da quel momento il modellismo non lo ha più abbandonato: «Quel 17 febbraio – continua Salis, raccontando un aneddoto – era una brutta giornata con pochi sprazzi di sole, e i piloti americani da un’altezza di 3.500 metri avrebbero scambiato la via centrale del paese, via Porru Bonelli, per la pista di atterraggio dell’aeroporto che c’era a Villacidro. Infatti, nei documenti, Gonnosfanadiga non appare mai e ancora oggi si attende una spiegazione su quanto accaduto».

«Una storia che mi ha sempre incuriosito. Mio nonno materno, Luciano Caddeo, si trovava lì durante gli anni di guerra ma non abbiamo mai saputo se il giorno ci fosse anche lui perché non ne ha mai voluto parlare – conclude Salis –. Sciagure come queste dovrebbero perlomeno insegnare qualcosa all’umanità, invece come possiamo vedere in Ucraina ogni giorno, la storia non ci insegna nulla e gli orrori si ripetono anche a distanza di ottant’anni».

