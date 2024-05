Ecco gli ulivi in centro per promuovere il verde 

Via Rio Sant’Elena e i giardini di Funtana bella si preparano a cambiare veste. Da oggi in queste due zone del centro verranno piantati ulivi nell’ambito del progetto dal titolo “Il bosco, uno di noi". Una iniziativa promossa dal Centro di educazione ambientale a alla sostenibilità, in collaborazione con il Comune e finanziato dalla Regione nell’ambito dei progetti di rete “Incendi e cambiamenti climatici". L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza verso un abitare consapevole e rispettoso dell'ambiente circostante.

Oggi si terrà un'attività di rimboschimento urbano per riqualificare un'area del paese. Verranno messi a dimora ulivi per sensibilizzare la popolazione sull'importanza degli alberi e sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico. Come fanno sapere gli organizzatori, simbolicamente il rinvaso delle piante rappresenterà l’importanza degli alberi negli spazi urbani e il valore del prendersi cura dell’ambiente che si abita. L'iniziativa è rivolta a tutta la comunità di Simaxis. Si raggiunge la zona passando dalla rotonda presente all’uscita del paese per poi percorrere la strada che porta allo skate park. ( s.p .)

