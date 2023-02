Ecco gli spazza-strade green 

Come veicoli completamente a emissioni zero sono stati invece scelti dei Goupil, ditta francese specializzata nel produrre piccoli e grandi furgoni alimentati da un motore elettrico: questi ultimi sono dotati di cassone e vengono impiegati dai netturbini per spazzare le strade, svuotare i cestini e rimuovere le erbacce.

I veicoli a gasolio impiegati per spazzare le strade sono tutti modelli di marca Schimdt, certificati Euro 6 e quindi in grado di minimizzare le emissioni.

«Sono sei mezzi elettrici e due spazzatrici, la prima delle quali è dotata di impianto di lavaggio; la seconda, più piccola, invece ci consente di raggiungere e ripulire le zone più strette, come per esempio la pista ciclopedonale per San Gemiliano. Proprio in questi giorni è stata oggetto di un intervento di pulizia straordinario», spiega l’assessore Emanuele Meloni, responsabile di Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Servizio igiene e raccolta rifiuti, Trasporti, Bilancio e Tributi.

Per una città più pulita, anche i mezzi per spazzare e lavare le strade sono fondamentali. Con il nuovo capitolato d’appalto, stipulato con una ditta specializzata, a Sestu ne arrivano otto, tutti nuovi.

Scelta green

In passato c’era stata qualche lamentela dei cittadini sulla pulizia delle strade, specie nelle zone periferiche; ma ora l’intento è che nessuna strada sestese rimanga più trascurata.

Per alcune, come via Gorizia, la pulizia sarà giornaliera, per altre sono previsti interventi con una frequenza ogni settimana, ogni due o ogni tre, a seconda della classificazione delle strade definita durante la gara d’appalto.

La prima cittadina

«Il nuovo capitolato dell'appalto di Igiene urbana – spiega la sindaca Paola Secci - prevede il rinnovo totale del parco mezzi. Arrivano veicoli moderni e tecnologici che permettono una maggiore efficienza. Per esempio il lavaggio sistematico dei marciapiedi, la pulizia meccanizzata delle caditoie stradali, e il diserbo meccanizzato. Inoltre sono veicoli green, e questo conferma la nostra attenzione per l’ambiente». I nuovi mezzi sono già in azione, ma ci saranno anche altre novità sul fronte della raccolta rifiuti: «Fra qualche mese - dice l’assessore Meloni -, partiranno anche i lavori di potenziamento dell’ecocentro comunale che consentiranno di migliorare notevolmente il servizio per i nostri cittadini».

