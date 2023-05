Ecco gli spalti, palestra completata 

Anche l’assessore ai Lavori pubblici, nonché vicesindaco, Raffaele Nonnoi, ci tiene a sottolineare come l’ex comparto 8 sia rinato e ora stia diventando un punto di riferimento importante per lo sport non solo monserratino. «Se si pensa che prima che arrivassimo noi nel 2016, la palestra era completamente vuota, ci si rende conto del lavoro che è stato fatto per farla diventare com’è ora», dichiara. «Il posizionamento degli spalti non è che un altro tassello, oltre ai canestri professionali, le panchine, le spalliere, che abbiamo messo in precedenza. Abbiamo abbellito tutto, impermeabilizzato la struttura dove pioveva dentro, lavorato sull’intera struttura, e vogliamo diventi un’eccellenza. I fornitori da cui abbiamo acquistato gli spalti, sono tra i migliori sul mercato. Infatti sono seggiolini comodi ma anche eleganti, non sono semplici gradinate».

Prende finalmente forma il completamento dell’impianto sportivo dell’ex comparto 8 (oggi rinominato “Campo di aviazione”), destinato a diventare un fiore all’occhiello per lo sport cittadino. Sono stati infatti montati gli spalti della palestra di basket che consentiranno di ospitare fino a 200 spettatori che potranno assistere agli eventi sportivi già si svolgono. Nello spazio esterno dell’impianto di Riu Saliu, invece, sarà allestita una vera e propria struttura per l’arrampicata. Potrà essere utilizzata anche dai bambini.

Il sindaco

«Quando ho iniziato il mio primo mandato, la palestra del Campo di aviazione non aveva nulla», ricorda il sindaco Tomaso Locci, «era una scatola chiusa. Mancavano i canestri, le panchine, il tabellone, gli spogliatoi non erano agibili, c’erano infiltrazioni, non funzionava né l’impianto di illuminazione né quello audio. Ora è una struttura d’eccellenza e per migliorarla ancora di più la mia amministrazione ha acquistato gli spalti. Finalmente la gente potrà andare ad assistere alle partite. Per tutti questi interventi abbiamo speso fino a 200mila euro. Ogni anno continueremo ad abbellirla».

Impianto d’eccellenza

Anche l’assessore ai Lavori pubblici, nonché vicesindaco, Raffaele Nonnoi, ci tiene a sottolineare come l’ex comparto 8 sia rinato e ora stia diventando un punto di riferimento importante per lo sport non solo monserratino. «Se si pensa che prima che arrivassimo noi nel 2016, la palestra era completamente vuota, ci si rende conto del lavoro che è stato fatto per farla diventare com’è ora», dichiara. «Il posizionamento degli spalti non è che un altro tassello, oltre ai canestri professionali, le panchine, le spalliere, che abbiamo messo in precedenza. Abbiamo abbellito tutto, impermeabilizzato la struttura dove pioveva dentro, lavorato sull’intera struttura, e vogliamo diventi un’eccellenza. I fornitori da cui abbiamo acquistato gli spalti, sono tra i migliori sul mercato. Infatti sono seggiolini comodi ma anche eleganti, non sono semplici gradinate».

Il campo d’arrampicata

Prende forma anche il campo per l’arrampicata nell’area esterna dell’impianto Riu Saliu, che il Comune e le Polisportiva giovanili salesiane sperano attirerà tanti bambini e ragazzi. «Era qualcosa che avrebbe dovuta essere realizzata già prima, ma siamo riusciti a intervenire prima dell’estate», precisa Locci. «Si sta ultimando il montaggio, dopodiché inviteremo i ragazzi delle scuole e i cittadini a provare l’arrampicata. È un qualcosa che in alta Italia si utilizza molto e tra l’altro si trova anche a Cagliari. Abbiamo deciso ci dovesse essere pure a Monserrato». Questo intervento è stato pensato in collaborazione con l’assessorato alle Politiche giovanili guidato da Fabiana Boscu e con la stessa Pgs Sardegna di Andrea Nazzaro.

