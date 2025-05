«Ecco gli interventi per riqualificare il paese» 

Villacidro punta sul rilancio infrastrutturale, culturale e ambientale del paese. Per centrare l’obiettivo, sono stati annunciati interventi che prenderanno avvio nel corso del 2025. «Siamo – ha dichiarato Federico Sollai, sindaco di Villacidro – particolarmente orgogliosi di annunciare l’arrivo di nuovi importanti finanziamenti regionali per un totale di circa 1,2 milioni di euro, che ci consentiranno di attuare una serie di interventi strategici e mirati in diversi settori». Tra i progetti finanziati spiccano i 300.000 euro destinati alla sistemazione dei danni provocati dal violento nubifragio del 27 ottobre 2024, che aveva causato disagi e criticità. Altri 100.000 euro saranno investiti per il restauro del lavatoio comunale in stile liberty, un bene storico che sarà inserito nel parco culturale Giuseppe Dessì. Previsti inoltre 70.000 euro per il nuovo campo polivalente di via Togliatti, destinato alle attività sportive, e 40.000 euro per l’illuminazione architettonica del palazzo comunale. Un altro intervento riguarda il consolidamento del canale tombato del rio Fluminera, con un investimento di 160.000. «Questo pacchetto di finanziamenti, - spiega Dario Piras, vicesindaco di Villacidro - è il risultato di un’attenta programmazione e di un ascolto continuo delle istanze della comunità».

