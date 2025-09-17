VaiOnline
Il piano.
18 settembre 2025 alle 00:15

Ecco gli immobili della Provincia 

Tra i beni immobili di proprietà della Provincia del Sulcis Iglesiente ci sono un hotel vista mare, un’avannotteria, due ostelli, diverse cantoniere, un poligono di tiro. Tutti elencati, come prevede la legge, nel piano di valorizzazione e alienazione, molti in cerca di una seconda possibilità.

Il record di immobili di proprietà provinciale è di Carloforte , ben quattro. In via Duca San Pietro c’è l’ex caserma dei carabinieri, attualmente inutilizzata dopo essere stata usata come foresteria per gli agenti della Guardia costiera. Secondo il Piano di alienazione della Provincia, «per la vocazione turistica del paese e la collocazione al centro della cittadina il valore potrebbe essere importante – si legge – anche se necessita di un importante intervento manutentivo». Ci sono poi sull’isola di San Pietro due strutture provinciali in attesa di rilancio: l’avannotteria di Geniò, nata per l’allevamento di gamberi, con strutture e impianti in abbandono, e l’hotel La Mezzaluna, in località Bue Marino, costruito per ospitare un ostello della gioventù e poi convertito in hotel, valore stimato due milioni e mezzo di euro. «La sua alienazione – si legge nel Piano della Provincia – pare al momento la soluzione più adeguata». Altro bene provinciale a Carloforte è l’Ex C.M.B. Casa Adolescenti di via Parodo, al momento in uso all’amministrazione comunale.

A Carbonia la Provincia è proprietaria dell’ostello di Piazza Repubblica, utilizzata dal Cammino Minerario di Santa Barbara come posada, e di un’area in via delle Cernitrici in cui si trovano quattro fabbricati, uno di proprietà della Provincia. A Iglesias la Provincia è proprietaria dell’Ostello della Gioventù di Ceramica, concesso in uso all’amministrazione comunale. «L’immobile necessita di interventi manutentivi – si legge nel piano – potrebbe essere utilizzato ad uso uffici previa concessione in comodato d’uso». Altro immobile della Provincia a Iglesias è l’ex liceo artistico di piazza Collegio. Tra i beni elencati nel Piano di alienazione e valorizzazione c’è anche il poligono di tiro di Is Pruinis a Sant’Antioco . «Lo stabile – si legge – potrebbe essere destinato a fini produttivi o ad attività ludico- ricreative». Figurano poi una serie di ex case cantoniere: a Matzaccara e Bruncu Teula a San Giovanni Suergiu , San Simplicio a Perdaxius , Masainas , Medau Su Conti e Flumentepido a Carbonia, Case Brau a Sant’Anna Arresi .

