Ecco gli appuntamenti dedicati al Natale 

Ricco programma di appuntamenti a Sant’Anna Arresi in attesa del Natale. Organizza l’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni Anspi, associazione culturale e folk Identitari,, la Pro Loco e il centro commerciale naturale “Tra Dune e Nuraghi”. Gli appuntamenti hanno preso il via con il festival letterario “Dicembre dei libri”, mentre il prossimo è fissato per sabato 16 con la casa di Babbo Natale e i mercatini. Nella stessa giornata ci sarà anche uno spettacolo di burattini, il 21 quello della Spider Bike con musica a cura del Dj Matt. Il clou della manifestazione è previsto giovedì 27 con il presepe vivente in piazza e a seguire ballus in pratza. «Con questo programma – spiega l’assessora al Turismo Adriana Lobina - abbiamo preferito puntare sulla collaborazione tra associazioni dando spazio alla loro creatività. La stessa “casa di Babbo Natale” non è la solita di produzione industriale ma frutto del loro lavoro. Non vedremo tutti gli addobbi con personaggi luccicanti ma il nostro è il risultato del lavoro di una comunità». Si prosegue il 29 con l’ultimo appuntamento del festival letterario e il 5 gennaio con la Caccia al tesoro aspettando la Befana e lo spettacolo Burro Show. (f. m.)

