ecco giordano dopo un’attesa di venti mesi 

Un momento così, Marco Giordano, lo aspettava da tantissimo tempo. Esattamente dall’11 febbraio 2023, quando una tendinopatia al ginocchio sinistro l’ha condotto in un labirinto dal quale sembrava non esistere via d’uscita: infinite visite specialistiche, una lunga riabilitazione, allenamenti in solitaria. Un trauma non da poco, per un ragazzo che, in Argentina, veniva considerato tra i prospetti più promettenti della classe 2000. Uno che, per intenderci, nella Nazionale Under 18 si alternava in regia con Leandro Bolmaro, attuale playmaker dell’Olimpia Milano.

I video delle sue scorribande offensive con la canotta del Regatas Corrientes, però, hanno comunque varcato l’Oceano e stregato la dirigenza dell’Esperia, che si è convinta a puntare forte su di lui anche grazie a un consiglio eccellente: quello di Carlos Prunes, agente che fino a pochi anni fa curava gli interessi di un certo Manu Ginobili. L’ambiente granata l’ha voluto, aspettato e coccolato. E sabato sera è passato all’incasso, con una prova da 22 punti (di cui 14 nell’ultimo quarto) che ha piegato le resistenze di Vasto, consegnando alla Confelici Carni la quarta vittoria in B Interregionale.

Parla Giordano

«Non vedevo l’ora di vivere una serata del genere», dice Giordano, «i palloni pesanti nei finali di partita sono quelli che amo di più. La squadra aveva bisogno di me e ho cercato di fare il massimo, anche se la cosa più importante resta la vittoria di squadra». Il play di Rosario non si accontenta: «Devo ancora migliorare tanto dal punto di vista fisico», spiega, «cercherò di farlo con l’avanzare della stagione, ma già stare in campo per 20’ è stato un bel risultato». Il feeling con l’ambiente è già sbocciato: «A Cagliari ho trovato tante persone speciali, mi sono subito sentito a casa», conclude, «spero di continuare a ripagare questo affetto».



RIPRODUZIONE RISERVATA