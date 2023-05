Ecco Fognini: superato Murray Oggi c’è Sonego 

Il primo mercoledì dell'80esima edizione degli Internazionali Bnl d'Italia, la prima in versione “extralarge”, ha visto la pioggia sgradita ospite del Foro Italico. Un'ospite che però non ha fermato il tennis, né spento la voglia di tennis degli appassionati. Quest'anno, la grande novità è il ponte che collega la zona giocatori con il Campo Centrale, un “ponte dei campioni” che attira appassionati e curiosi, tutti con il naso all'insù per vedere, fotografare e acclamare i propri beniamini. C'è anche chi preferisce passare tra i tifosi, concedendosi ad autografi e selfie, in uno dei momenti più attesi dai tifosi. E quando ci sono tanti italiani protagonisti, l'entusiasmo si moltiplica.

Il ruggito di Fabio

Tanta Italia in campo anche oggi, tra vecchi leoni e giovani novità. La sessione serale ha visto una sfida tra campioni senza tempo, con Fabio Fognini che l'ha spuntata 6-4, 4-6, 6-4 su Andy Murray, con il tifo di Flavia Pennetta. Finisce nella Grand Stand Arena la favola del giovane romano Flavio Cobolli, sconfitto 6-4, 6-3 dal francese Rinderknech sotto gli occhi di papà Stefano. Ottimo esordio per Elisabetta Cocciaretto, unica italiana vincitrice di giornata, 6-3, 6-0 alla statunitense Davis, mentre salutano subito Roma Sara Errani, regolata con un doppio 6-1 dalla russa Pavlyuchenkova, Lucia Bronzetti, che lotta tre set, ma cede 6-3, 3-6, 6-3 alla montenegrina Kovinic, Matilde Paoletti, sconfitta in rimonta 4-6, 6-2, 7-5 dalla polacca Frech, Camilla Rosatello, che dopo aver vinto il tie break 11-9 subisce un doppio 6-2 dalla statunitense Liu, e Nuria Brancaccio, tesserata per il Tc Cagliari e sconfitta 6-4, 3-6, 6-2 dall'austriaca Grabher.

Giovedì italiano

Oggi in campo otto italiani. Nel maschile Luca Nardi-David Goffin, Lorenzo Sonego-Jeremy Chardy, Matteo Arnaldi-Diego Schwartzman, Francesco Passaro-Albert Ramos Vinolas, Stefano Napolitano-Alex Molcan, Giulio Zeppieri-Daniel Altmaier e Marco Cecchinato-Mackenzie McDonald, nel femminile Cocciaretto-Anastasia Potavova.



