Ecco finalmente il vero Di Maria  

TORINO. La Juve si gode un Di Maria ritrovato nel fisico e nella mente. Un gol e quattro assist nelle due sfide contro Sassuolo e Maccabi Haifa nei primi quattro mesi in bianconero, sei gol e due assist nelle nove partite del 2023: c’è un Fideo prima e dopo il Mondiale. C’è chi temeva di vedere un argentino carico all’inizio dell’avventura in Italia per presentarsi al meglio in Qatar e poi “con la pancia piena”, invece è avvenuto l’esatto contrario. «Sono riuscito ad alzare l’asticella, ho sempre provato ad aiutare la Juve e mi dispiace siano arrivate delle critiche, anche se so che avrei potuto dare di più», ha spiegato dopo la tripletta di Nantes. A sua discolpa ci sono i tanti infortuni che lo hanno costretto a saltare 11 gare su 21. «Ho avuto ricadute e non è stato semplice nemmeno dal punto di vista mentale». Adesso tutti si godono un marziano. Il primo gol di Nantes non lo fanno tutti: un sinistro a giro di prima intenzione e da posizione impossibile. È già tra le reti più belle dell’anno.

Ora si comincia a parlare di futuro, perché il suo contratto scade a giugno. L’argentino si limita a dire che è contento in bianconero e Gianluca Pessotto spiega: «Abbiamo puntato su Di Maria, ci auguriamo di averlo con noi anche l’anno prossimo. Vincere qualcosa ci aiuterebbe». Intanto c’è il derby contro il Toro dietro l’angolo e c’è il Friburgo da superare negli ottavi di Europa League.

