Ecco Filippo Nigro «Questa mia vita» 

Prosegue a Cagliari la nuova edizione di Teatro Contemporaneo, rassegna di quattro appuntamenti organizzata da Akròama al Teatro delle Saline per la stagione autunnale: terzo spettacolo in calendario, sino a domani alle 21, “Every Brilliant Thing”, una coproduzione CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia e Sardegna Teatro. Regista, e grande protagonista sul palco, l’amatissimo attore Filippo Nigro.

Scritta nel 2013 da Duncan Macmillan assieme a Johnny Donahoe – che ne è stato anche il primo interprete – e presentata lo stesso anno, con grande successo, al Festival di Edimburgo, “Every Brilliant Thing” è una gioiosa autobiografia scandita da liste di “cose per cui vale la pena vivere”. Con la complicità degli spettatori e attraverso una scrittura serrata e divertente, lo spettacolo riesce a toccare, con sensibilità e una non superficiale leggerezza, un tema delicato e complesso come la depressione.