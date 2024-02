Ecco “Edipo Re” a Cagliari e Sassari 

Viaggio alle sorgenti del mito con “Edipo Re / Una favola nera” del Teatro dell’Elfo, uno spettacolo di Ferdinando Bruni e Francesco Frongia ispirato alla tragedia di Sofocle e denso di rimandi e citazioni da testi antichi e contemporanei, in cartellone in prima regionale oggi alle 20.30 (con la pomeridiana alle 16.30 – turno P), domani alle 19.30 e dopodomani alle 19 al Teatro Massimo di Cagliari e martedì 20 febbraio alle 21 al Teatro Comunale di Sassari per la Stagione 2023-2024 de La Grande Prosa firmata CeDAC Sardegna.

In scena l'antico dramma, con una suggestiva partitura sonora e gli affascinanti e evocativi costumi inventati da Antonio Marras, veri e propri abiti-sculture per un onirico e poetico racconto per quadri.

