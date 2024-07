Ecco “Domusdeteatro-Ilos de Istiu” Doppio appuntamento a Pattada e Lula 

Il festival itinerante “Domusdeteatro-Ilos de Istiu”, organizzato da Ilos Teatro, da Lula si è progressivamente allargato alla provincia di Nuoro, Sassari e o ltre. La manifestazione, con spettacoli che spaziano dal teatro, alla musica e alla danza, è diventata un appuntamento fisso e atteso che, quest’anno, festeggia il traguardo della ventottesima edizione, coinvolgendo 5 comuni sino al 4 agosto. La maggior parte degli spettacoli sostiene il progetto europeo “Einstein Telescope” di Lula.

La manifestazione prenderà il via domani a Pattada, in piazza San Giovanni alle 21, con Figli d’Arte Medas che porterà in scena lo spettacolo di teatro-canzone, “Passo e chiudo”, di e con Marta Proietti Orzella accompagnata da Luca Pauselli alla chitarra. Stesso giorno e stessa ora, ma a Lula, in piazza Chiesa Nostra Signora degli Angeli, Palazzo d’Inverno presenterà “Musica fra le stelle”, concerto musicale-poetico, con Giusy Murgia Onnis, Gianluca Podda, Enrico Atzeni.

