Ecco dieci nuovi appartamenti 

In dirittura d’arrivo dieci appartamenti nei due nuovi palazzi popolari di Carbonia. Si tratta delle costruzioni posizionate tra via Carducci e via Angioy che fanno parte dell’ampio progetto denominato “Tra il Carbone e il sole” e che ha già visto la realizzazione di cinque palazzi attigui ai due in costruzione.

Gli alloggi

«Siamo agli sgoccioli – afferma l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Mureddu – sono in corso le ultime rifiniture e gli allacci, dopo di che entro l’autunno si dovrebbe procedere con il collaudo e la successiva assegnazione». Nello specifico verranno messe a disposizione tre tipologie di appartamenti. «Sei saranno da 50 metri quadrati, due da 60 e due da 80. – spiega ancora Mureddu – Al cambiare delle dimensioni cambierà ovviamente anche la suddivisione degli spazi interni: mentre le più piccole saranno bivani, da destinare verosimilmente a coppie, composte da un soggiorno-cucina, una camera, un bagno e un disimpegno, in quelle più grandi saranno presenti da uno a due ambienti in più». Le nuove abitazioni sono particolari in virtù di una forte caratterizzazione di tipo ambientale: «Sono già state realizzate e installate coperture e infissi particolari volti all’efficientamento energetico che, insieme ai pannelli fotovoltaici, anch’essi installati, contribuiranno a una spiccata sostenibilità ecologica e al risparmio economico per i futuri abitanti».

I tempi

Nelle prossime settimane dovrebbero essere ultimati gli ultimi lavori rimasti. «Siamo molto soddisfatti delle tempistiche - afferma ancora l’assessore – in poco più di un anno passeremo dalla posa delle fondamenta a collaudo e questo è un fattore molto positivo viste le lungaggini che spesso caratterizzano la realizzazione delle opere pubbliche». Il nuovo intervento rientra in un settore molto delicato che spesso causa attrito tra le amministrazioni e i cittadini, ovvero la mancanza di abitazioni: «Proseguendo nel solco tracciato dalle precedenti giunte comunali – proseguiamo nel voler dare risposte, nonostante le difficoltà di bilancio, alla domanda di edilizia residenziale pubblica». L’assessore non vuole sottovalutare neanche un altro fattore: «Stiamo intervenendo in un quartiere periferico della città e spesso questi sono abbandonati, mentre noi vogliamo valorizzarli, anche per esempio con la realizzazione del Parco Sud che sarà dotato di campi sportivi, un anfiteatro per manifestazioni culturali, spazi verdi e orti urbani».

