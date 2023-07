Ecco De Giovanni fra le trame dei servizi segreti 

Con la penna in mano (o la tastiera sotto le dita), un libro via l’altro, Maurizio De Giovanni dimostra un cristallino talento da narratore, capace di imbastire trame piene di intrighi e saliscendi emotivi attraverso i suoi personaggi, alter ego più o meno palesi che catturano il cuore del lettore, fidelizzandolo sino all’ultima pagina e poi ancora, in attesa della prossima avventura. Accade con le vicende del commissario Ricciardi e con la banda dei Bastardi di Pizzofalcone, avviene anche nel rutilante mondo di Sara Morozzi, l’agente dei Servizi Segreti con straordinarie facoltà, protagonista di una serie sempre più amata dai lettori di De Giovanni (che presto approderà su Netflix con Teresa Saponangelo e Claudia Gerini come protagoniste).Sara, detta Mora, torna in libreria con “Sorelle” (Rizzoli, 272 pagine, 19 euro) e stavolta le toccherà il caso più difficile, il disperato salvataggio di Bionda ovvero Teresa Pandolfi.

Caratteri e modi di fare agli antipodi - Sara è una donna che ha scelto il basso profilo mentre Teresa è vanitosa e consapevole del proprio fascino – sono legate da una profonda amicizia forgiata dal lavoro e dalle cicatrici della vita, tanto che Massimiliano Tamburi, l’ex capo cui Bionda è subentrata, ha colto nel segno definendole “sorelle diverse”.

Dopo il lutto

Teresa ha scelto il lavoro per rialzarsi dopo la morte di Marco, il suo unico amore ma adesso è in grave pericolo: rapita e interrogata a lungo, sa che la sua temporanea sopravvivenza è legata alla possibile esistenza di un’assicurazione ovvero compromettenti documenti in suo possesso su cui i rapitori vogliono mettere le mani, prima di farla finita. Sorelle è una corsa contro il tempo, un romanzo nero che racconta e svela una nazione fondata sul lavoro e sui segreti di stato, nelle mani di soggetti ben poco raccomandabili. Ecco il Dottore, l’Avvocato e il Giardiniere, un triangolo di interpreti che ha in mano le sorti di Teresa mentre Sara, affiancata dal resto della “banda” - ovvero la nuora Viola, Andrea Catapano, l’ex collega diventato cieco e Davide Pardo, poliziotto e padrone suo malgrado di Boris, enorme bovaro del bernese – si lanciano in una caccia disperata, rovistando fra dolorosi ricordi del passato.

Un vecchio segreto

Emergerà un vecchio segreto e al contempo, una pista scottante che porta verso l’Est, un traffico di merci con il quale De Giovanni racconta il lucroso business dell’ecomafie, il trionfo assoluto del capitalismo a scapito del nostro stesso pianeta e del suo futuro, palesando una piramide di potere, il cui vertice temutissimo decide la vita o la morte dei collaboratori, tutti sostituibili e nessuno indispensabile. La ricerca di Teresa si muove anche nel passato e De Giovanni, un libro alla volta fa ciò che gli riesce meglio, ampliando la coralità dei personaggi, chiamando in causa i traumi del passato e lanciando nell’arena un nuovo personaggio, la dottoressa Bianco, destinata a spezzare le catene del patriarcato anche nel mondo dei Servizi. In attesa della prossima avventura di Sara.

