Ecco Constanza Macras:  «La mia danza, un’esperienza dei sensi» 

Una vibrante performance artistica che supera le barriere culturali e linguistiche grazie al suo linguaggio universale. Lo scorso weekend Cagliari è stata palcoscenico di un’attesissima serata di danza contemporanea con Constanza Macras, una delle coreografe contemporanee più apprezzate in tutto il mondo, e il suo “I feel you”. Lo spettacolo, parte della XXIX edizione di Autunno in Danza di Fuorimargine, è molto più che danza. È un’esperienza sensoriale che invita il pubblico a riflettere sulla complessità delle relazioni umane nell’era digitale, un viaggio emozionante tra connessione e isolamento che esplora come la tecnologia influenzi e plasmi le nostre relazioni. La coreografa argentina, con 28 anni di esperienza nel teatrodanza contemporaneo, ha creato uno spettacolo con l'aiuto di scoperte neurofisiologiche offrendo uno sguardo intimo sulle complesse dinamiche sociali e relazionali della società contemporanea.

Qual è stata la motivazione principale che l’ha spinta a entrare nel mondo della danza e della coreografia?

«Quando sono entrata nel mondo della danza avevo 8 anni. Ho iniziato con la danza classica. Dico sempre che 8 anni non sono un’età adatta per prendere decisioni che durano tutta la vita. Mio padre, che pensava che quella del ballerino fosse una carriera difficile per guadagnarsi da vivere, continuava a dirmi che avrei fatto la coreografa. La cosa che mi faceva arrabbiare perché io volevo fare la ballerina, ma in realtà stavo già coreografando tonnellate di persone invisibili nel nostro salotto. A 18 anni ho iniziato a lavorare per persone in carne e ossa e per il pubblico».

Quali sono stati i punti salienti del suo percorso professionale che l’hanno portata a diventare una coreografa di successo?

«Ho studiato ad Amsterdam e a New York nello studio di Merce Cunningham, oltre che in molti altri luoghi. Mi sono trasferita in Europa e in Olanda ho presentato la mia prima coreografia. Nel 1995 mi sono trasferita a Berlino dove ho fatto tantissime esperienze fino a che , nel 2003, ho fondato lì la mia compagnia, Dorky Park. Un pezzo che ha rappresentato una svolta per me è stato “Back to the present”, il primo lavoro con la compagnia, presentato in anteprima in un ex grande magazzino di Berlino. Si trattava di uno spettacolo di cinque ore, realizzato con un budget quasi inesistente ma con 60 volontari, che ha registrato il tutto esaurito per l’intera durata e che è stato in tournée per molti anni in tutto il mondo. È stato un grosso rischio ma fortunatamente mi ha cambiato la mia vita».

“I feel you” è uno spettacolo che affronta temi legati alla tecnologia, alla connessione umana e alle sfide contemporanee. Qual è stata la sua principale fonte di ispirazione?

«Ce ne sono molte: i social media, la cultura pop, la musica classica, le reazioni enfatiche, la manipolazione emotiva, soprattutto la musica. Ho sentito che questo tema mi abbia scelta, così ho creato “I feel you”. E Spero che il pubblico possa ridere, riflettere, magari commuoversi, divertirsi e sentirsi eccitato».

È già stato a Cagliari per altri progetti o per piacere?

«Non ero mai stata a Cagliari e quindi non ho legami con la Sardegna. Ma ho sempre avuto Cagliari e la Sardegna nella mia lista di posti da visitare, e sono felice di poterlo fare ora, e con questo spettacolo».

