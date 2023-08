«Ecco com’era la nostra Ghilarza» 

In tre hanno poco meno di trecento anni e un bagaglio di ricordi ancora nitidissimi. Il 97enne Salvatorangelo Onida, con accanto la moglie Giovanna Caterina Schirra, solo di un anno più piccola di lui, sono tra i testimoni di come Ghilarza sia cambiata nel corso dei decenni. Ricordano il rifugio antiaereo ai tempi della guerra, le strade che non c’erano, le difficoltà e l’unità tra i cittadini.

A loro, dopo un’ora di chiacchierata, si unisce Maria Antonia Piras, anche lei 97 anni e vicina di casa.

Il rifugio

«Partiamo dal rifugio antiaereo; oggi in via Alghero, al suo posto, sorge una casa e la strada. Era a servizio della scuola, ma quando era chiusa capitava che anche la popolazione lo usasse quando suonavano la sirena - racconta Salvatorangelo Onida - Il rifugio era interrato, ma non molto profondo. Alla fine della guerra l’hanno distrutto. A Ghilarza c’erano tutti i corpi militari, c’era la cucina della sussistenza che distribuiva il pranzo: dall’attuale campo sportivo le tende dei militari arrivavano sino a quasi al cimitero».

Le bombe

Salvatorangelo Onida, dopo che sottolinea come avessero tentato anche di bombardare la diga, ricorda che «Nel novenario di San Giovanni c’era la milizia di Mussolini, dal ponte di Tadasuni sino a dopo il paese, c’era la lavanderia militare che lavorava per tutta la Sardegna».

I cambiamenti

Tanti, tantissimi i cambiamenti nel corso dei decenni: «Non c’erano le strade, Ghilarza e Abbasanta non erano unite in un unico abitato. Ghilarza, soprattutto dopo la fine della guerra, ha avuto un grande sviluppo e dopo gli anni Cinquanta i cantieri erano continui. Noi siamo stati i primi abitanti di via Cagliari, era il 1954».

I ricordi

Ricordi condivisi con la moglie che aggiunge particolari e ricorda come la vita delle donne era tra casa, scuola e campagna. Tanti gli aneddoti che si susseguono, come quando nel 1943 i tedeschi «presero un mezzo dell’impresa per la quale lavoravo – ricorda Onida – e rovesciarono un carico di scatolette». Alla conversazione si unisce Maria Antonia Piras, arrivata in via Cagliari quattro anni dopo dei coniugi Onida. «Prima c’era più rispetto e unità». Ma subito interviene Salvatorangelo: «Oggi però c’è il benessere».

