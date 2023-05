Ecco come si svolgeranno i playoff  

Nella prima, il Bari sfiderà la vincente di Südtirol-Reggina (in trasferta il 29 e in casa il 2 giugno), mentre il Parma troverà la vincente di Cagliari-Venezia (in trasferta il 30 maggio e al Tardini il 3 giugno).

Si inizia il 26 con Südtirol-Reggina e il 27 con Cagliari-Venezia, gare secche in casa delle squadre meglio classificate. In caso di parità nei 90 minuti, i supplementari. In caso di ulteriore parità, alle semifinali le squadre con la classifica migliore.

Gigi Canotto, della Reggina, con la sua rete al 94' contro l'Ascoli ha ribaltato la classifica finale, promuovendo i calabresi ai playoff da settimi e buttando fuori il Palermo, superato all'ottavo posto dal Venezia per gli scontri diretti. E proprio i lagunari saranno gli avversari del Cagliari nel preliminare che si giocherà il 27, il giorno prima l'altro preliminare vedrà a Bolzano Südtirol (scivolato in sesta posizione) e Reggina. Alle semifinali entrano in scena Bari e Parma.

Gigi Canotto, della Reggina, con la sua rete al 94' contro l'Ascoli ha ribaltato la classifica finale, promuovendo i calabresi ai playoff da settimi e buttando fuori il Palermo, superato all'ottavo posto dal Venezia per gli scontri diretti. E proprio i lagunari saranno gli avversari del Cagliari nel preliminare che si giocherà il 27, il giorno prima l'altro preliminare vedrà a Bolzano Südtirol (scivolato in sesta posizione) e Reggina. Alle semifinali entrano in scena Bari e Parma.

I preliminari

Si inizia il 26 con Südtirol-Reggina e il 27 con Cagliari-Venezia, gare secche in casa delle squadre meglio classificate. In caso di parità nei 90 minuti, i supplementari. In caso di ulteriore parità, alle semifinali le squadre con la classifica migliore.

Semifinali e finali

Nella prima, il Bari sfiderà la vincente di Südtirol-Reggina (in trasferta il 29 e in casa il 2 giugno), mentre il Parma troverà la vincente di Cagliari-Venezia (in trasferta il 30 maggio e al Tardini il 3 giugno).

Va in finale la squadra che fa più punti e, in caso di parità, conterà la differenza reti nel doppio scontro. E in caso di ulteriore equilibrio, avanza la squadra con la miglior classifica, senza supplementari.

Finali previste l’8 e l'11 giugno, con la gara di ritorno in casa della miglior classifica e con le stesse regole delle semifinali. (al.m.)

