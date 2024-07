Ecco come sarà la Costa Verde 

Parcheggi, sosta camper, dog beach, concessioni per chioschi, punti ristoro e spiaggia nudista attrezzata e delimitata. Il Piano di utilizzo del litorale (Pul) della Costa Verde sta per sbarcare in Consiglio comunale per l’approvazione definitiva, dopo un’attesa lunga 10 anni. Ulteriori novità potranno scaturire nel corso dell’imminente riunione della commissione Urbanistica, dove saranno i tecnici a illustrare il documento che mette ordine allo sviluppo turistico della costa. Interessate le spiagge di S’enna e Sarca, Pistis, Torre dei Corsari, Tunaria, Funtanazza, Portu Maga, Gutturu ‘e Flumini, Piscinas, Scivu e Capo Pecora.

La sosta

Il progetto mette fine al tormentone estivo legato alla carenza di aree sosta, circa 800 le strisce blu, quelle bianche meno della metà, pochissimi per ospitare oltre 56mila presenze. «A questo caos – spiega il consigliere con delega all’Urbanistica, Enrico Atzeni – il progetto risponde realizzando parcheggi in ciascuna spiaggia. Verranno ampliati quelli storici che confinano con terreni, mentre all’interno dei villaggi turistici s’interviene allargando le strade, sistemando cunette e banchine. Esempio: a Pistis, dove i parcheggi sono quasi inesistenti rispetto alle esigenze, non sarà più possibile sostare a sud, ovvero lato mare, ma solamente a nord della località. A queste si aggiungono le aree camper». E poi ogni località potrà finalmente ospitare l’amico fido, prevista una piattaforma balneare per noleggio ombrelloni, sdraio, lettini e giochi per bambini. Le strutture ricettive, come il vecchio ostello di Torre dei Corsari, avranno a disposizione un tratto di arenile per i loro clienti. Caso a parte la spiaggia nudista di Piscinas: fine delle polemiche di un’area che si confonde con quella libera. Oltre ad essere delimitata, sarà attrezzata dei servizi balneari richiesti dagli ospiti, come quelli igienici».

I chioschi

L’attesa maggiore è per i lidi e i chioschi, una struttura o più in ciascuna spiaggia, in base all’estensione: 5 fra Torre dei Corsari e Pistis, una nella spiaggetta appena acquisita dal Poligono militare di Capo Frasca, due a Picinas e a Scivu. Le novità sono a Tunaria, Porto Maga e Gutturu ‘e Flumini. Spazi di concessione che verranno messe a bando. «La prima regola – dice il sindaco, Paolo Salis – è uniformare le tipologie delle costruzioni, importanti per rendere armonico il progetto di valorizzazione della fascia costiera, nel rispetto dei siti d’interesse comunitario e delle dune di sabbia che impongono molti vincoli». L’ultima pianificazione è la realizzazione di aree sportive per gare di campionato. Infine corridoi di lancio, rastrelliere per le bici, spazi per installazioni temporanei di spettacoli. «Accogliendo – conclude Salis – le richieste degli imprenditori, ci saranno più servizi e contestualmente opportunità di un’economia, quella turistica, che deve essere alimentata grazie a precise scelte e azioni amministrative condivise».

