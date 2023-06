Ecco come sarà investito l’avanzo di bilancio del 2022 

Il Consiglio comunale ha approvato il rendiconto del 2022 con un avanzo di amministrazione di quasi un milione e 700mila euro e ha approvato la variazione di bilancio con la ridistribuzione delle risorse. Tra le voci di investimento più interessanti ci sono la sistemazione di strade e marciapiedi per 90mila euro, più centomila per la sola via San Giorgio, 150mila per interventi straordinari sugli impianti di irrigazione e 65mila per l’arredo urbano. Una novità importante, l’attivazione della mensa scolastica, si parte con 5mila euro per la prima elementare, l’investimento è basso perché riguarda l’ultimo trimestre del 2023, nel 2024 sarà di 18mila euro anche per la seconda, e così via fino ad arrivare alla quinta. ù

Per la messa in sicurezza dell’infrastruttura informatica verranno spesi 125mila euro, 50mila serviranno per l’adeguamento contrattuale e la formazione del personale. Risorse anche per cultura, sport, soggetti svantaggiati e tutela dell’ambiente. «Siamo riusciti ad approvare all'inizio dell’anno il bilancio – afferma Roberta Kappler, assessora alle Politiche economiche – quando di solito ci si arriva ad aprile o maggio. Quest’anno cerchiamo di approvarlo, come vorrebbe la legge, entro dicembre 2023 per il biennio 2024-26. Se si programma correttamente le variazioni di bilancio possono essere ridotte, e ciò consente agli uffici di lavorare senza fermarsi per aspettare i tempi tecnici di ulteriori variazioni che si renderebbero necessarie da qui alla fine dell'anno».