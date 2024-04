Ecco come sarà il palazzetto 

Un nuovo capitolo nella pratica dello sport a Furtei. Nel paese della Marmilla è in corso la realizzazione di un moderno impianto dotato di campo da calcio in erba sintetica con tribune coperte, spogliatoi, adiacente a una palestra polifunzionale: tutto sorgerà dove in passato c’era il vecchio campo comunale. «Un investimento di un milione e mezzo di euro è stato possibile mediante la canalizzazione di finanziamenti ricevuti in tempi diversi che ci consente di realizzare un centro sportivo ultra moderno», racconta il sindaco Nicola Cau.

L’iter

Già completata la ristrutturazione degli spogliatoi, con l’installazione di luci a led, pavimentazione antiscivolo e un moderno impianto di climatizzazione, nonché la riqualificazione dell’illuminazione del campo da gioco con fari a led che consentono l’omologazione dell’impianto per disputare gare fino alla serie D. Inoltre, il campo da gioco è stato dotato di erba sintetica di ultima generazione, garantendo condizioni ottimali per la pratica sportiva in qualsiasi condizione atmosferica. Al momento, sono in corso i lavori per la realizzazione di una tribuna coperta all’inglese adiacente al campo in erba, caratterizzata da un parapetto in vetro di un metro: «Questa soluzione tecnica, con l’utilizzo del vetro anziché della tradizionale rete in ferro, rappresenta un’eccellenza in Sardegna a livello dilettantistico», specifica il sindaco Cau. Sono inoltre previsti interventi di sistemazione dell’area esterna, con la creazione di una recinzione e una zona parcheggio esterna e interna dedicata agli atleti.

La struttura

La palestra, che non aveva mai avuto l’agibilità, è stata oggetto di interventi di consolidamento strutturale e di ampliamento tale da permettere l’installazione di tribune al suo interno, garantendo ora un ambiente sicuro e accogliente per la pratica sportiva multidisciplinare e per il pubblico. Finanziato attraverso piani integrati territoriali, contributi ministeriali, fondi regionali e compartecipazione del comune per la realizzazione della copertura della tribuna coperta, il nuovo centro sportivo di Furtei si configura come un importante punto di riferimento per il territorio, offrendo infrastrutture moderne e funzionali per lo sviluppo dello sport e del benessere fisico.

