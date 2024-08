«Ecco come rilanciare i borghi minerari» 

Alcuni progetti sono già stati avviati, tanti altri stanno per partire. Sulla valorizzazione dei vecchi villaggi minerari scendono in campo le istituzioni e le associazioni cittadine. L'amministrazione comunale ha già mosso i primi passi. «Rivalorizzare questi antichi borghi è fra i nostri obiettivi, sono stati avviati – afferma il sindaco Mauro Usai – diversi progetti di riqualificazione, come a Bindua, a Monte Agruxiau, e a San Benedetto. Per noi è importante accogliere nuove prospettive di sviluppo per questi luoghi, per troppo tempo lasciati al degrado e all'abbandono». Il riferimento è all’iniziativa promossa dall’università della terza età di Iglesias che verrà coinvolgerà le scuole cittadini e le associazioni.

I villaggi

La riscoperta di antiche risorse, la memoria e futuro: sono questi i punti cardine di un progetto incentrato sulla nuova vita degli antichi villaggi minerari. «Il nostro obiettivo – spiega Luciano Peddis, presidente della Università della Terza Età – è riportare alla luce i vecchi villaggi, e farli rivivere attraverso una serie di attività, culturali e sociali, per questo è nostra intenzione lavorare sia con l'amministrazione comunale che con l'Università di Cagliari. Presenteremo il progetto alle scuole della nostra città, e a tutte le associazioni che lavorano nel tessuto sociale e culturale. Lavoriamo sulla scia del lavoro realizzato nel villaggio Asproni, dove è in corso una processo di recupero e di valorizzazione a cura di una famiglia cittadina».

San Benedetto

«Fra i villaggi più importanti c’è quello di San Benedetto – spiegano i promotori dell’iniziativa – in passato è stato uno tra i più interessanti insediamenti minerari dell'isola, uno dei pochi che nonostante, il declino dell'attività estrattiva, continua a mantenere una certa vitalità. Come esempi da seguire, c'è indubbiamente, la rinascita del villaggio Asproni, grazie al lavoro portato avanti da una nota famiglia della città.

In località, Seddas Moddizzis, sorge infatti, il villaggio Asproni, un gruppo di piccole costruzioni, fra le quali si distinguono due edifici, la sede della direzione mineraria di un tempo, e la residenza dei proprietari.Prima questo antico borgo era abbandonato e vittima dell'incuria, ma sotto il profilo storico, degno di grande attenzione».

Il progetto dell'Università della Terza Età non è importante soltanto per la sua risorsa turistica, ma anche e soprattutto dal punto di vista sociale. «Fa pensare e riflettere sulla conservazione della memoria di questi affascinanti borghi minerari e sull'evoluzione culturale della città – dice Luciano Peddis – luoghi che nel passato sono stati al centro della storia e dell'economia sarda, dei quali restavano solo vecchie miniere e le case degli operai, adesso hanno l'opportunità di rinascere e produrre nuova ricchezza».

