«Ecco come rianimeremo il centro» 

Contributi di defiscalizzazione per le imprese, sostegno al pagamento degli affitti, mostre semi-permanenti, incentivi per l’apertura di locali destinati all’artigianato locale, riqualificazione del mercato civico. Sono solo alcune delle misure con cui l’amministrazione comunale intende provare a ridare vitalità al centro cittadino e in particolare a via Gramsci.

L’incontro

Per far questo, come spiega l’assessore alle attività produttive Michele Stivaletta «martedì 19 novembre, dalle 16 presso l’aula consiliare, è convocata una riunione aperta e rivolta agli operatori commerciali e non solo per avviare un confronto volto alla promozione di idee progettuali per la rivitalizzazione del centro cittadino». Il sindaco Pietro Morittu mette subito le carte in tavola: «Abbiamo già presentato proposte per oltre circa 15 milioni di euro, provenienti da bandi regionali e nazionali, che prevedono più complessivamente un’attività di pianificazione e riorganizzazione di alcune infrastrutture materiali (come ad esempio il mercato civico) e immateriali per contribuire a rianimare il centro della città. A queste somme si aggiungeranno le risorse messe a disposizione dalla nuova programmazione territoriale e quelle recuperate dal Piano Sulcis». Entrando più nello specifico il sindaco afferma: «Stiamo discutendo con la Regione e con il Governo, ad esempio, per poter utilizzare una parte dei fondi a favore della defiscalizzazione delle attività commerciali ma anche per attivare corsi di formazione imprenditoriale e inoltre contribuire al pagamento degli affitti per nuove attività commerciali».

Passato irreplicabile

L’idea di via Gramsci come centro a sola ed esclusiva propulsione commerciale non sembra però essere più replicabile: «con i nuovi fondi – aggiunge Pietro Morittu - metteremo insieme anche iniziative culturali volte a animare diversamente la via Gramsci. Intanto è in programma l’allestimento di una mostra semi-permanente di fotografie dedicate alla città e al territorio da installare davanti alle vetrine non in attività. Per la prossima estate pensiamo inoltre che alcuni eventi della nuova edizione del festival letterario “Carta Carbonia” si debbano tenere nelle vie del centro. Non mancheranno azioni dedicate al decoro urbano e proveremo a stimolare la nascita di nuove attività artigianali che traggono ispirazione dalla memoria della città».

I destinatari

Alla rinascita del centro città sono in tanti a guardare con speranza e curiosità. Il presidente del centro commerciale naturale “Carbonia produce” Massimo Fadda offre qualche suggerimento: “quando si pensa al mercato civico è fondamentale renderlo più attrattivo e inoltre in tutto il centro bisogna trovare le modalità per attrarre imprese nel campo della ristorazione, dell’artigianato e dell’intrattenimento». Anche il presidente dell’associazione “Terza età” Giancarlo Cancedda ha qualche idea come ad esempio «rievocare – dice - il vecchio strumento dei Bot comunali come forma di finanziamento a tasso zero o quasi per nuove attività di nicchia che si differenzino dall’offerta della grande distribuzione».

