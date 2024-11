«Ecco come realizzare mille parcheggi in più» 

Mille nuovi parcheggi nelle zone nevralgiche della città, in quei quartieri dove residenti e turisti, dopo aver girato a vuoto, finiscono per lasciare l’auto sopra i marciapiedi o a cavallo tra le aiuole.Un piano ambizioso rilanciato dall’associazione “Iniziativa Alghero”. Ieri il primo confronto con tanti cittadini e diversi esponenti dell’Amministrazione. «Per trovare parcheggio ad Alghero, in centro? Di media ci vuole un’ora». Con questa premessa, uno dei fondatori dell’associazione, l’avvocato Francesco Sasso, già assessore, è passato poi a illustrare i cinque progetti pensati per incrementare i posti auto in diverse zone, borgate comprese. «La carenza di parcheggi mina anche l’economia dei nostri commercianti, – ha avvisato Sasso – perché dai paesi limitrofi si guardano bene di arrivare al centro storico in macchina. Preferiscono rinunciare». Accanto a lui l'avvocata Giuliana Riu, vice presidente dell'associazione.

Si comincia dal piano più ambizioso: stalli interrati sotto i vecchi campi da tennis della Mercede. In un terreno di 3600 metri quadrati ci sarebbe spazio per 500 auto. «Ovviamente bisognerebbe procedere con un project financing – ha chiarito Sasso – affidando a una ditta specializzata la realizzazione e la gestione dell’opera».Un’altra area individuata è quella in prossimità del commissariato di polizia, zona sud della città, «4500metri quadrati in grado di contenere 170 auto». Zona ospedale, via Corsica: anche qui secondo l’associazione si potrebbero prevedere almeno un centinaio di posti in più rinunciando a una porzione di cortile della vicina scuola.C’è anche il terreno comunale di via Matteotti: 1580 metri quadrati per 85 posti auto. Infine la borgata di Fertilia dove si trova uno spiazzo di 2200 metri quadrati vicino all’ufficio postale in grado di ospitare cento veicoli.«Fatti i conti parliamo di mille posti auto in più», ha sottolineato Sasso. All’incontro erano presenti anche alcuni componenti della giunta.

