«Ecco come può crescere il centro» 

«Occorrono scelte politiche lungimiranti, quindi interrompere l’attuale tendenza di spostare l’asse verso le periferie, il commercio deve rimanere al centro, magari creando un’interfaccia con il mercato civico. - dichiara il candidato di FdI Luigi Biggio - Sarà importante allagare il centro commerciale naturale ad un maggior numero di operatori possibile, con l’appoggio del Comune che dovrà essere sì un socio, ma soprattutto un garante rispetto a delle scelte valide e utili per tutti. Con le aziende immobiliari si potrebbe eseguire un “check” sugli immobili sfitti o abbandonati e con la proposta di sgravi sulle tasse comunali per almeno dieci anni. La Ztl deve essere riorganizzata perché ad oggi non è a misura dei residenti».

Fondamentale da un punto di vista commerciale, urbanistico, culturale e turistico, il centro storico d’Iglesias rappresenta il cuore della città e su di esso gravitano gli argomenti che costituiscono i punti fondamentali della campagna elettorale dei tre candidati alla carica di primo cittadino.

Luigi Biggio

Giuseppe Pes

Per il candidato del progetto civico Giuseppe Pes, «la città offre un centro storico di grande pregio e popolarità, un fattore importante, ma che al contempo ha sempre comportato delle difficoltà di natura urbanistica. - spiega - L’obbiettivo della futura amministrazione è quello di poter realizzare un corretto funzionamento dell’area tramite il potenziamento della Ztl e il supporto per quelle attività commerciali (dovute alle relative esigenze di settore) di poter avere ogni singolo giorno una viabilità scorrevole. L’implementazione di parcheggi nelle zone limitrofe permetterà inoltre di poter dare più ampio respiro alle strade, rendendo il centro più percorribile. Puntiamo inoltre al recupero incentivato del patrimonio edilizio, con lo scopo di migliorare le prestazioni ambientali e energetiche».

Mauro Usai

Per Mauro Usai, sindaco che si ricandida con la coalizione del centrosinistra, sarà importante continuare sulla strada intrapresa negli ultimi cin5 que anni: «Sulle infrastrutture e la rigenerazione urbana sono stati spesi tanti milioni di euro e altrettanti sono in programma. È stata migliorata tutta l’illuminazione pubblica, si sono conclusi i lavori del primo parcheggio satellite in via Trexenta e un altro è in corso d’opera. Con l’approvazione del piano particolareggiato del centro matrice ora ci saranno delle regole chiare e certe sugli interventi possibili sugli immobili, con lo strumento di pianificazione si è rimosso il blocco delle ristrutturazioni. È in programma la revisione della Ztl, dove i lavori per i varchi con le telecamere sono già stati appaltati. - spiega Usai - Il centro storico è il nostro museo a cielo aperto e le carovane dei turisti che percorrono le sue strade, testimoniano la bontà dell’operato di questa amministrazione».

