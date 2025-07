«Ecco come proteggere la carta di credito» 

Galileo Galilei sosteneva che dietro ogni problema c’è un’opportunità. Ed è più o meno quello che devono aver pensato due giovani di Senorbì con la passione dell’informatica quando, entrambi, si sono accorti di alcuni piccoli e inspiegabili ammanchi dai loro estratti conto. «Una persona su cinque è vittima di transazioni non autorizzate sui conti correnti», dicono gli amici Abdelali Lansari (26 anni) e Riccardo Muscas (25 anni). Da qui l’intuizione: costruire un piccolo badge in grado di proteggere carte di credito e bancomat dall’utilizzo non autorizzato. «Abbiamo studiato la tecnologia e il meccanismo - spiega Muscas - e abbiamo realizzato delle carte che, posizionate vicino alle tasche o ai portafogli, bloccano le onde radio dei terminali Pos impedendo prelievi illegittimi».

Gli amici derubati

Anche alcuni amici di Abdelali Lansari e Riccardo Muscas sono caduti nelle rete dei malviventi. «Mi sono trovato un prelievo sulla carta di 49 euro per un prodotto acquistato a mia insaputa e non ho idea di come sia successo», racconta Robi Mascia, studente universitario di Cagliari. «Mi sono stati prelevati 25 dollari, più commissioni di cambio, in piccole quote da 5 dollari - dice Serena Frau, che vive in Olanda per lavoro - probabilmente qualcuno si è avvicinato con un dispositivo portatile e sapendo di non poter portare via grosse somme senza il Pin ha fatto piccoli ma fastidiosi prelievi».

La soluzione al problema

Ci sono voluti otto mesi di lavoro per trasformare l’idea in qualcosa di concreto: sono nate così le carte “Safe Me” che i due ragazzi puntano a lanciare sul mercato. «Ci teniamo a precisare che non abbiamo inventato nulla - sottolinea Lansari, per tutti Alì -, la tecnologia che abbiamo adottato infatti esiste da tempo, così come esistono vari sistemi per proteggere le carte di pagamento. Quello che abbiamo realizzato è un prodotto alla portata di tutti, una piccola carta curata nel colore e nel design che, per efficacia e considerati i costi di produzione, tutti possono permettersi».

Una card leggera e discreta, pensata letteralmente per tutte le tasche. «Safe Me inoltre garantisce l’assoluta protezione dall’assalto dei Pos portatili che i malintenzionati avvicinano alle tasche dei loro bersagli per sottrarre soldi o dati dalle carte contactless, senza che i malcapitati possano accorgersene», aggiungono i due giovani “inventori” che sperano di trovare un investitore che possa sostenere l’iniziativa. «Il nostro obiettivo principale è arrivare a più persone possibili per farle stare al sicuro - dicono -, è davvero antipatico trovarsi la sorpresa degli ammanchi dopo essere rientrati da luoghi affollati come possono essere i centri commerciali o in questo periodo le località marittime».

RIPRODUZIONE RISERVATA