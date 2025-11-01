VaiOnline
Olbia.
02 novembre 2025 alle 00:16

«Ecco come migliorare il quartiere» 

Allagamenti ricorrenti, carenza di spazi verdi e luoghi di aggregazione, deficit del servizio di raccolta rifiuti e della manutenzione di strade e marciapiedi, una percezione diffusa di situazioni di insicurezza; è lunga la lista delle criticità emerse dall’ultima assemblea del Comitato di Santa Maria e Orgosoleddu che rivendica un quartiere moderno e accogliente che favorisca solidarietà e coesione sociale. Politiche di valorizzazione dei luoghi e l’impegno del Comitato a collaborare con l’amministrazione comunale per definire una strategia condivisa, i cittadini hanno lanciato diverse proposte. Come l’istituzione di un mercato rionale “non solo come luogo di scambio economico ma centro di socialità, tradizione e rilancio delle produzioni locali” e un “piano di edilizia popolare per fronteggiare il problema dell’emergenza abitativa”. Animazione, cinema in piazza Nassiriya ed eventi di clean-up, il Comitato ha avviato un percorso di sensibilizzazione per coinvolgere la cittadinanza in una partecipazione attiva. «Esprimiamo un forte apprezzamento per l’avvio dei lavori nell’area adiacente alla Scuola di Santa Maria - conclude l’assemblea – che rappresenta una risposta concreta alle istanze più volte avanzate dai residenti. Auspichiamo che sia il primo di numerosi interventi di valorizzazione di strutture educative e spazi pubblici».

