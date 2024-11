«Ecco come ho sventato la truffa» 

Tentata truffa, minacce e concorrenza sleale. Preoccupazione a Lunamatrona dopo l’ennesimo tentativo (per fortuna non portato a termine) di un finto operatore di Enel Distribuzione che ha contattato Francesco Mereu, ex insegnante di 75 anni. Prima gli ha paventato un rincaro di 120 euro sulla bolletta, poi ha cercato di convincere il pensionato a fare il cambio di gestore per evitare così il pagamento. Francesco Mereu ha sospettato che dietro quella chiamata ci fosse un tentativo di truffa. Ha interrotto la telefonata. Dpo qualche istante ha contattato Enel Distribuzione e ha segnalato il numero di telefono ai carabinieri.

La telefonata

Dall’altro capo del telefono, c’era un operatore con accento napoletano. Francesco Mereu si è insospettito, soprattutto perché non ha mai richiesto un cambio di gestore per l'energia elettrica. «Lei non ha effettuato il passaggio alla società che ha vinto l’appalto nel Medio Campidano. Si troverà 120 euro in più nella prossima bolletta del suo fornitore, perché, proprio a causa di questa sua mancanza, dovrà essere collegato a un’altra cabina. Però, se vuole, ora mi dice sì e facciamo immediatamente il passaggio, così non troverà alcun aumento in bolletta». Queste le parole dell’operatore. «Non mi interessa quello che lei sta dicendo, rimango con il mio fornitore e quando arriverà la bolletta ci penserò», ha tagliato corto Mereu, che successivamente ha chiamato Enel Distribuzione per avere chiarimenti. Gli è stato confermato che l’azienda non chiama i clienti per comunicazioni simili. Ha poi contattato il suo attuale fornitore per verificare la situazione contrattuale, scoprendo fortunatamente che non risultava alcun cambiamento. La truffa, dunque, non era andata a buon fine, grazie alla prontezza di Mereu. Non è chiaro, comunque, quale sia la società che avrebbe “vinto l’appalto del Medio Campidano”.

La denuncia

Francesco Mereu ha poi denunciato il tentativo di truffa ai carabinieri del paese. «Ricomponendo questo numero – aggiunge Mereu – risultava inesistente. Sicuramente si tratta di un numero temporaneo, usato per questo genere di operazioni». L’ex insegnante si è insospettito perché perché aveva già sentito, da altre persone, che in situazioni simili i truffatori avevano minacciato il distacco della fornitura di energia: «Se capita a una persona sola, magari un anziano o qualcuno con difficoltà, che non riesce a distinguere una truffa da una comunicazione seria, è facile che ci caschi, cambi gestore e nemmeno sappia con chi ha fatto il passaggio, dato che si spacciano per Enel Distribuzione».

