Ecco come cambierà la Ztl 

Arrivano le integrazioni per la Ztl che, da alcuni mesi, sta facendo discutere consiglieri e cittadini di Iglesias. La commissione sulla viabilità, presieduta dalla presidente Sabrina Boi e convocata attraverso una mozione presentata da Progetto Sardegna nell’ultimo Consiglio comunale, si è riunita per ridiscutere le nuove regole introdotte a inizio anno sull’accesso dei mezzi al centro storico.

In prima battuta è stato ascoltato l’assessore alla viabilità, Francesco Melis, che ha proposto alcune integrazioni al regolamento, accolte favorevolmente dalla commissione. La prima modifica riguarda l’apertura, per ora un’ipotesi, della zona gialla al transito e alla fermata di tutti i mezzi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17.

I pass

Successivamente si è affrontato il problema dei turisti con auto a noleggio, che spesso non riescono a comunicare la targa tempestivamente. L’assessore Melis ha spiegato: «Al momento del check-in, la targa del veicolo viene registrata e inserita nella “lista bianca”, coprendo il transito nelle tre ore precedenti e nell’ora successiva all’arrivo, per consentire lo scarico dei bagagli. Trattandosi di zona pedonale, oltre l’orario autorizzato scatta la multa. Per le strutture con parcheggio interno sarà rilasciato un pass temporaneo di solo transito valido per tutto il soggiorno».

Infine, tra le modifiche accolte — assieme all’integrazione della piattaforma Cude — si pensa di abilitare il transito alle ditte farmaceutiche e alle farmacie in zona gialla o rossa, per ogni partita Iva, negli orari di apertura ai residenti.

La discussione è stata ampia e approfondita. «Dobbiamo tutelare i residenti del centro storico, ma non possiamo riportare via Nuova a trent’anni fa», ha detto il consigliere Maurizio Cerniglia, invitando i colleghi alla concretezza, mentre il consigliere Alberto Plaisant ha definito il confronto «interessante e utile a chiarire i dubbi di consiglieri e cittadini». Il capogruppo di Uniti per Iglesias, Alessandro Lorefice, ha ribadito: «Pur ritenendo che la discussione si sarebbe dovuta svolgere prima dell’adozione del regolamento, siamo finalmente riusciti a entrare nel merito delle scelte della giunta e di alcune criticità del regolamento».

I dubbi

Ancora scettico il consigliere Marco Loddo: «Il rischio è quello di zonizzare la città e favorire la svalutazione del patrimonio privato», ha spiegato. Il consigliere Federico Melis sostiene: «C’è stata un’apertura al dialogo da parte della Giunta, ma ritengo che questo confronto sarebbe stato più utile prima». Infine, dalla minoranza, Luigi Biggio: «Resto convinto che la Ztl debba essere cucita a misura dei residenti e, per quanto mi sarà possibile, continuerò a battermi per questo in maniera propositiva».

RIPRODUZIONE RISERVATA